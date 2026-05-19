Батарея на 7000 мАч и камера 200 Мп: мощный смартфон Oppo близится к выходу (фото)

Компания Oppo за неделю до релиза представила изображения смартфонов Oppo Reno 16 и Oppo Reno 16 Pro и варианты их цветов. Также известны технические характеристики устройств.

25 мая состоится официальный старт продаж смартфонов Oppo Reno 16 и Oppo Reno 16 Pro. За неделю до запуска оба устройства доступны для предварительного заказа в онлайн-магазине Oppo. Производитель представил официальные изображения, варианты расцветок и конфигурации обоих смартфонов, пишет Gizmochina.

Oppo Reno 16 и Oppo Reno 16 Pro: цвет и конфигурация

Oppo Reno 16 Galaxy Purple Фото: Oppo

Смартфон Oppo Reno 16 будет доступен в трех цветах: Heartbeat Star, Galaxy Purple и Midnight Black.

Oppo Reno 16 Heartbeat Star Фото: Oppo

Устройство будет иметь 5 конфигураций:

12 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ встроенной памяти;

12 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ встроенной памяти;

16 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ встроенной памяти;

16 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ встроенной памяти;

16 ГБ оперативной памяти + 1 ТБ встроенной памяти.

Oppo Reno 16 Midnight Black Фото: Oppo

Смартфон Oppo Reno 16 Pro будет доступен в трех цветах: Heartbeat Star, Dream Blue и Midnight Black.

Oppo Reno 16 Pro Heartbeat Star Фото: Oppo

Устройство будет иметь 3 конфигурации:

12 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ встроенной памяти;

12 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ встроенной памяти;

16 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ встроенной памяти.

Oppo Reno 16 Pro Dream Blue Фото: Oppo

Oppo Reno 16 и Oppo Reno 16 Pro: технические характеристики

Согласно информации инсайдеров, у серии Reno 16 будет два разных экрана. Ожидается, что Oppo Reno 16 будет иметь 6,32-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K. Oppo Reno 16 Pro, как предполагается, будет иметь 6,78-дюймовый OLED-экран с тем же разрешением, а также технологией LTPO для адаптивной частоты обновления.

Oppo Reno 16 Pro Midnight Black Фото: Oppo

По слухам, Oppo Reno 16 будет оснащен процессором MediaTek 8550 и батареей на 6700 мАч. Oppo Reno 16 Pro должен работать с чипсетом MediaTek Dimensity 9500s и более мощной батареей на 7000 мАч.

Оба телефона, как ожидается, можно будет заряжать с помощью проводной зарядки мощностью 80 Вт. В то же ревмя Oppo Reno 16 Pro может получить и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

По информации инсайдеров, Oppo может оснастить смартфоны Reno 16 тройной основной камерой:

главная камера на 200 Мп;

50-мегапиксельной сверхширокоугольная камера;

50-мегапиксельный перископический телеобъектив для зум-съемки.

