Очень мощная батарея на 12 000 мАч: сколько будет стоить новый смартфон Honor

Инсайдеры слили в сеть ключевые характеристики Honor Power 3.

Согласно сообщениям инсайдеров, Honor готовит преемника Honor Power 2 – мощный смартфон Honor Power 3. Раскрыты ключевые характеристики устройства, которое должно иметь аккумулятор на 12 000 мАч, пишет Gizmochina.

Источники сообщают, что компания Honor сейчас работает над парой новых смартфонов. Ожидается, что серия Magic 9 будет представлена в октябре 2026 года, за затем к концу года будет представлены производительные телефоны серии Win 2.

Также сообщается, что компания разрабатывает Honor Power 3 как преемника Honor Power 2, который дебютировал с батареей емкостью 10 080 мАч ранее в этом году.

Ожидается, что Honor Power 3, вероятно, будет представлен в начале 2027 года. Задолго до ожидаемого релиза инсайдеры слили в сеть ключевые характеристики смартфона.

Согласно сообщениям инсайдеров, Honor Power 3 может быть оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8600 следующего поколения и, возможно, будет ориентирован на средний ценовой сегмент с упором на время автономной работы и производительность.

Инсайдеры утверждают, что ранний прототип телефона оснащен 6,8-дюймовым LTPS-экраном с разрешением 1,5K. Одной из главных особенностей Honor Power 3 является емкость аккумулятора, которая может составлять от 11 000 до 12 000 мАч.

Ранее тот же источник утверждал, что процессор MediaTek Dimensity 8600 будет использоваться в телефонах Vivo, Oppo и их суббрендов. Помимо Honor Power 3, ожидается, что этот чипсет будет в таких устройствах, как Redmi Turbo 6 и Poco X9 Pro.

