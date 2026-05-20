OPPO проти Honor: експерт порівняв найкращі смартфони брендів, хто переможець (фото)

Експерт порівняв дві флагманські моделі OPPO Find X9 Ultra та Honor Magic8 Pro, зокрема їхні камери, батарею та загальну продуктивність. Кожен пристрій заслуговує на увагу і має свої переваги та недоліки. Питання вибору того чи іншого смартфона зводиться до того, як ви його збираєтеся використовувати. Це порівняння покаже, який із флагманських смартфонів OPPO Find X9 Ultra або Honor Magic8 Pro заслуговує на перше місце у 2026 році, пише Gizmochina.

OPPO Find X9 Ultra: технічні характеристики OPPO Find X9 Ultra

Екран: 6.82 дюйма, LTPO AMOLED, частота оновлення 144 Гц, яскравість 3600 ніт

Процесор: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Оперативна пам'ять: до 16 ГБ

Вбудована пам'ять: до 1ТБ

Батарея: 7050 мАг

Головна камера: 200 Мп + 200 Мп + 50 Мп +50 Мп +50 Мп

Фронтальна камера: 50 Мп

Зарядка: дротова потужністю 100 Вт, бездротова потужністю 50 Вт

Honor Magic8 Pro: технічні характеристики

Екран: 6.71 дюйма, LTPO OLED, частота оновлення 120 Гц, яскравість 6000 ніт

Процесор: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Оперативна пам'ять: до 16 ГБ

Вбудована пам'ять: до 1ТБ

Батарея: 7100 мАг

Головна камера: 200 Мп + 50 Мп + 50 Мп

Фронтальна камера: 50 Мп

Зарядка: дротова потужністю 100 Вт, бездротова потужністю 80 Вт

Смартфони OPPO і Honor являють собою два абсолютно різні підходи до сучасного флагманського Android-смартфона Фото: Gizmochina

OPPO Find X9 Ultra проти Honor Magic8 Pro: порівняння екрану

OPPO Find X9 Ultra фокусується на преміальному, орієнтованому на камеру стилі зі сміливим дизайном. Смартфон має більш розкішний вигляд. Honor Magic8 Pro має більш сучасний вигляд і зручніший у повсякденному використанні.

OPPO пропонує чіткіший екран із частотою оновлення 144 Гц, підтримкою Dolby Vision і чудовим налаштуванням HDR. Екран має більш кінематографічний вигляд і трохи насиченіший під час ігор або перегляду відео.

Honor має неймовірно яскравий екран, що робить його більш комфортним для тривалого використання в нічний час. Хоча роздільна здатність у екрана нижча, він, як і раніше, має вражаючий вигляд. OPPO виграє за візуальною насиченістю і захоплюючою якістю екрана, тоді як Honor здається більш збалансованим і зручним для очей.

OPPO Find X9 Ultra фокусується на преміальному, орієнтованому на камеру стилі зі сміливим дизайном Фото: Gizmochina

OPPO Find X9 Ultra проти Honor Magic8 Pro: порівняння продуктивності, батареї та камери

Обидва смартфони використовують однаковий чипсет з аналогічними конфігураціями процесора, оперативної та вбудованої пам'яті. У плані продуктивності різниця між ними вкрай мала. Але агресивна система охолодження OPPO та екран із частотою 144 Гц забезпечують краще враження від ігор.

OPPO оснащений потужним кремнієво-вуглецевим акумулятором, хоча він має трохи меншу ємність, ніж Honor. Час автономної роботи має перевищувати цілий день навіть при інтенсивному використанні камери або під час ігор. У Honor батарея трохи потужніша, а також швидша бездротова зарядка.

Продуктивність двох смартфонів практично однакова, але Honor отримує перевагу завдяки потужнішій бездротовій зарядці. OPPO, як і раніше, залишається найкращим вибором для геймерів.

OPPO Find X9 Ultra явно розроблений з упором на перевагу в апаратній частині камери. Його система з чотирьох потужних камер являє собою одну з найкращих у флагманському сегменті. Особливо вражають можливості зйомки на далекі відстані і кінематографічної відеозйомки.

Honor дотримується більш збалансованого підходу до фотографії. Головний 200-мегапіксельний телеоб'єктив відмінно справляється з портретною зйомкою і зйомкою із середнім зумом, а обробка забезпечує більш чисте HDR-зображення і природні відтінки шкіри. Надширококутна камера менш амбітна, ніж у OPPO, але залишається надійною для повсякденної зйомки. Налаштування зображення у Honor здається більш зручним для соціальних мереж.

Обидва пристрої використовують фронтальні камери високої роздільної здатності із записом відео у форматі 4K. Honor виграє завдяки датчику TOF 3D і підтримці безпечної функції Face ID, що робить розпізнавання облич більш просунутим і надійним.

OPPO загалом є потужнішим флагманським пристроєм для фотозйомки, особливо для професійної відеозйомки. Honor здається більш практичним і якісним для звичайних користувачів.

Honor Magic8 Pro дотримується більш збалансованого підходу до фотографії Фото: Gizmochina

OPPO Find X9 Ultra проти Honor Magic8 Pro: порівняння ціни

Ціни в різних країнах можуть відрізнятися, але OPPO Find X9 Ultra коштує в середньому приблизно 1150 доларів, Honor Magic8 Pro — близько 900 доларів. Це приблизно 50 700 і 39 700 гривень відповідно. Ціни залежать від конфігурації і від продавця, тому вони можуть відрізнятися від представлених вище.

OPPO виправдовує вищу ціну завдяки передовій системі камер, вищій роздільній здатності екрана та орієнтованим на творців контенту функціям відеозйомки.

Honor пропонує більш вигідне співвідношення ціни та якості. Він пропонує аналогічну флагманську продуктивність, більшу ємність акумулятора, розширену біометричну безпеку і надійнішу бездротову зарядку за нижчою ціною.

OPPO Find X9 Ultra проти Honor Magic8 Pro: що вибрати

OPPO Find X9 Ultra — найкращий вибір для любителів фотографії, геймерів і користувачів, які бажають отримати максимально просунутий апаратний пакет. Honor Magic 8 Pro здається більш розумним вибором для покупців, які віддають пріоритет співвідношенню ціни і якості та загальному досвіду використання флагманського пристрою.

