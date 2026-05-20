Зроблять усе за голосовою командою: представлений АІ-редактор Google Pics і помічник для Googlе Docs

Новий ШІ-помічник дає змогу створювати нотатки за допомогою голосу. Також з'являться нові функції для редагування фотографій.

Google анонсувала функції голосового ШІ для Google Документи та Googlе Keep. Компанія також представила Google Pics як новітній додаток для роботи з Google Workspace, пише 9to5google.com.

У Googlе Keep тепер з'явиться нова плаваюча кнопка дії зі значком Docs Live над кнопкою "Створити замітку". Вона запускає повноекранний режим. Просто говоріть або пишіть, щоб створювати нотатки. Google Keep організовує вільний потік думок у короткі нотатки. Ваша розмова може стосуватися кількох нотаток, і Google розділить їх для вас.

Нотатки створюються в режимі реального часу, і користувачі можуть редагувати їх голосом, перш ніж натиснути "Зберегти в Keep" внизу екрана. Ця функція спочатку з'явиться в Google Keep для Android цього літа для передплатників Google AI Pro і Ultra.

Аналогічно, Docs Live можна використовувати для створення і редагування документів. ШІ-помічник може впорядковувати ваші думки, структурувати документ і витягувати необхідну інформацію з вашої пошти Gmail, Диска і браузера. Функція спочатку буде впроваджена в Google Документи для Android і iOS цього літа для передплатників Google AI Pro і Ultra.

Фото: Google

Також представлено новий додаток у Google Workspace — Google Pics. Це додаток для створення та дизайну зображень за допомогою ШІ. Він призначений для роботи в тому ж напрямку, що й Google Vids.

Воно більше орієнтоване на створення графіки, яку ви використовуватимете, наприклад, для створення презентацій, або запрошень на заходи чи плакатів.

Google Pics має такі функції:

Вибір і редагування певних елементів з високою точністю. Ви можете легко переміщати об'єкт, змінювати його розмір або повністю трансформувати і все це без впливу на іншу частину зображення.

Можна змінювати текст безпосередньо всередині фотографії або перекладати його різними мовами, зберігаючи при цьому оригінальний дизайн і стиль шрифту.

Google Pics буде інтегровано в Google Workspace, щоб ви могли легко редагувати зображення прямо там, де вони знаходяться, наприклад на Google Диск.

Для обробки кожного елемента зображення використовується розширене міркування моделі ШІ Gemini. Інтерфейс дає змогу вибрати частину зображення і редагувати її так само, як якби ви залишали коментар у Документах.

Майбутні оновлення Google Pics дадуть змогу отримати доступ до цього редактора в будь-якому додатку. Спочатку він буде запущений як окремий веб-сайт цього літа для передплатників Google AI Ultra.

