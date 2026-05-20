Сделают все по голосовой команде: представлен ИИ-редактор Google Pics и помощник для Googlе Docs

Новый ИИ-помощник позволяет создавать заметки с помощью голоса. Также появятся новые функции для редактирования фотографий.

Google анонсировала функции голосового ИИ для Google Документы и Googlе Keep. Компания также представила Google Pics как новейшее приложение для работы с Google Workspace, пишет 9to5google.com.

В Googlе Keep теперь появится новуая плавающая кнопка действия со значком Docs Live над кнопкой "Создать заметку". Она запускает полноэкранный режим. Просто говорите или пишите, чтобы создавать заметки. Google Keep организует свободный поток мыслей в краткие заметки. Ваш разговор может касаться нескольких заметок, и Google разделит их для вас.

Заметки создаются в режиме реального времени, и пользователи могут редактировать их голосом, прежде чем нажать "Сохранить в Keep" внизу экрана. Эта функция изначально появится в Google Keep для Android этим летом для подписчиков Google AI Pro и Ultra.

Аналогично, Docs Live можно использовать для создания и редактирования документов. ИИ-помощник может упорядочивать ваши мысли, структурировать документ и извлекать необходимую информацию из вашей почты Gmail, Диска и браузера. Функция изначально будет внедрена в Google Документы для Android и iOS этим летом для подписчиков Google AI Pro и Ultra.

Также представлено новое приложение в Google Workspace — Google Pics. Это приложение для создания и дизайна изображений с помощью ИИ. Оно предназначено для работы в том же направлении, что и Google Vids.

Оно больше ориентировано на создание графики, которую вы будете использовать, например, для создания презентаций, или приглашений на мероприятия или плакатов.

Google Pics имеет следующие функции:

Выбор и редактирование определенных элементов с высокой точностью. Вы можете легко перемещать объект, изменять его размер или полностью трансформировать и все это без влияния на остальную часть изображения.

Можно изменять текст непосредственно внутри фотографии или переводить его на разные языки, сохраняя при этом оригинальный дизайн и стиль шрифта.

Google Pics будет интегрировано в Google Workspace, чтобы вы могли легко редактировать изображения прямо там, где они находятся, например на Google Диск.

Для обработки каждого элемента изображения используется расширенное размышление модели ИИ Gemini. Интерфейс позволяет выбрать часть изображения и редактировать ее так же, как если бы вы оставляли комментарий в Документах.

Будущие обновления Google Pics позволят получить доступ к этому редактору в любом приложении. Первоначально он будет запущен как отдельный веб-сайт этим летом для подписчиков Google AI Ultra.

