Изменение в YouTube: теперь можно вставлять себя в чужие видео

Принадлежащая Google видеоплатформа теперь будет иметь серьезное обновление благодаря ИИ Gemini Omni.

На конференции Google I/O 2026 были представлены новые продукты компании и важные изменения, в частности речь идет о новых важных функциях в YouTube, доминирующей в мире видеоплатформе, пишет Hollywood Reporter.

Компания Google представила новую модель ИИ — Gemini Omni. Она способна превращать любой входящий формат данных в видео высокого качества. ИИ объединяет в себе интеллект текстовых моделей Gemini с лучшими наработками Google в создании видеоконтента. Пользователь может загрузить в Gemini Omni одновременно несколько картинок, добавить аудиозапись, текст, существующий видеоролик и ИИ соберет из этого новое видео. Gemini Omni, как стало известно будет встроен в том числе и в YouTube. Это дополнение позволит существенно изменить то, как пользователи взаимодействуют с видео на платформе.

В YouTube Shorts появится новая опция "Ремикс", которая позволит пользователям написать запрос на создание ремикса видео автора, изменив его стиль или даже добавив себя в видео, не меняя при этом основной контекст исходного видеоролика.

Новые видео будут иметь цифровые водяные знаки, связывающие их с оригинальным видео, и создатели контента всегда смогут контролировать свой продукт и иметь возможность в любой момент отказаться от визуального ремикса в YouTube Shorts, заявили в Google.

Возможность вставлять себя в видео других пользователей или делать ремиксы в разных стилях с изменениями исходного видеоролика — это фундаментальное изменение в том, как пользователи взаимодействуют с контентом Shorts.

Компания Google также анонсировала появление функции "Спроси YouTube", которая позволит пользователям задавать подробные вопросы и использовать видео YouTube для получения ответов. Компания заявляет, что полномасштабное внедрение изменений YouTube ожидается позже этим летом.

YouTube, как и все подразделения Google, активно разрабатывает новые продукты на основе искусственного интеллекта, и Shorts служит основной площадкой для их тестирования. Компания также разработала инструмент обнаружения сходства, который вскоре будет доступен всем пользователям старше 18 лет на платформе YouTube.

Также напоминаем, что теперь поиск в Google полностью работает на основе модели ИИ Gemini 3.5 Flash.

