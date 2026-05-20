Зміна в YouTube: тепер можна вставляти себе в чужі відео

Відеоплатформа, що належить Google, тепер матиме серйозне оновлення завдяки ШІ Gemini Omni.

На конференції Google I/O 2026 було презентовано нові продукти компанії та важливі зміни, зокрема йдеться про нові важливі функції в YouTube, домінуючій у світі відеоплатформі, пише Hollywood Reporter.

Компанія Google представила нову модель ШІ — Gemini Omni. Вона здатна перетворювати будь-який вхідний формат даних на відео високої якості. ШІ об'єднує в собі інтелект текстових моделей Gemini з найкращими напрацюваннями Google у створенні відеоконтенту. Користувач може завантажити в Gemini Omni одночасно кілька картинок, додати аудіозапис, текст, наявний відеоролик і ШІ збере з цього нове відео. Gemini Omni, як стало відомо, буде вбудований зокрема і в YouTube. Це доповнення дасть змогу суттєво змінити те, як користувачі взаємодіють із відео на платформі.

В YouTube Shorts з'явиться нова опція "Ремікс", яка дасть змогу користувачам написати запит на створення реміксу відео автора, змінивши його стиль або навіть додавши себе до відео, не змінюючи при цьому основний контекст вихідного відеоролика.

Нові відео матимуть цифрові водяні знаки, що пов'язують їх з оригінальним відео, і творці контенту завжди зможуть контролювати свій продукт і матимуть змогу в будь-який момент відмовитися від візуального реміксу в YouTube Shorts, заявили в Google.

Можливість вставляти себе у відео інших користувачів або робити ремікси в різних стилях зі змінами вихідного відеоролика — це фундаментальна зміна в тому, як користувачі взаємодіють із контентом Shorts.

Компанія Google також анонсувала появу функції "Запитай YouTube", яка дасть змогу користувачам ставити докладні запитання і використовувати відео YouTube для отримання відповідей. Компанія заявляє, що повномасштабне впровадження змін YouTube очікується пізніше цього літа.

YouTube, як і всі підрозділи Google, активно розробляє нові продукти на основі штучного інтелекту, і Shorts служить основним майданчиком для їхнього тестування. Компанія також розробила інструмент виявлення схожості, який незабаром буде доступний усім користувачам старше 18 років на платформі YouTube.

Також нагадуємо, що тепер пошук у Google повністю працює на основі моделі ШІ Gemini 3.5 Flash.

