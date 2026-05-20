Samsung і Google представили нові розумні окуляри зі ШІ Gemini: ціна і що вони можуть (фото)

Очікується, що розумні окуляри, створені в партнерстві з модними брендами, з'являться в продажу восени 2026 року. Відома приблизна ціна.

Компанії Samsung і Google офіційно представили свої нові розумні окуляри: вперше було показано дві моделі, створені в партнерстві з модними брендами окулярів Gentle Monster і Warby Parker.

Samsung натякала на те, що ці пристрої з'являться у 2026 році ще в жовтні минулого року. Потім на початку цього року випуск нових розумних окулярів було офіційно підтверджено.

Ці окуляри розроблені як доповнення до вашого смартфона, а не як його заміна. Це голосовий помічник зі штучним інтелектом Gemini, що працює в режимі реального часу, вбудований прямо в оправу окулярів.

Samsung і Google офіційно представили нові розумні окуляри на конференції Google I/O 2026 Фото: Samsung

Що вміють розумні окуляри від Samsung і Google?

ШІ Gemini бере на себе основну роботу. Ви можете попросити його допомогти з навігацією, отримати персоналізовані пропозиції, наприклад, знайти найближчу кав'ярню, або навіть зробити замовлення на винос і все це за допомогою голосу.

Повідомлення підсумовуються, і ви можете додавати події з календаря без допомоги рук. Також присутня функція перекладу в режимі реального часу. Звук перекладу відповідає голосу мовця, а також є можливість перекладу тексту, на який ви на даний момент дивитеся. Також можна робити фотографії, не дістаючи смартфон.

Розумні окуляри створені в партнерстві з модними брендами Gentle Monster і Warby Parker Фото: Samsung

Два модних бренди привносять свій власний стиль у розумні окуляри. Gentle Monster робить ставку на сміливий і модний підхід, називаючи його "новаторською, але вишуканою естетикою", в той час як Warby Parker дотримується чистого і позачасового стилю, орієнтуючись на повсякденне використання окулярів.

Meta вже деякий час домінує на ринку розумних окулярів з Ray-Ban, і у них є серйозна перевага. Але у Samsung і Google є те, чого немає у Meta і це ШІ Gemini.

Розумні окуляри від Samsung і Google: ціна

Поки що офіційно не оголошено про те, скільки коштуватимуть розумні окуляри. Раніше ходили чутки, що їхня ціна буде в діапазоні від 379 до 499 доларів. Це приблизно від 16 700 до 22 000 гривень. З огляду на те, що перша колекція розумних окулярів має надійти в продаж уже восени, імовірно, детальніша інформація про ціну з'явиться найближчими місяцями.

