Google повністю змінює пошук в інтернеті: наймасштабніше оновлення за останні 25 років

Компанія Google змінила старе поле пошуку і замінила його агентами штучного інтелекту, які працюють цілодобово.

На конференції Google I/O 2026 компанія Google представила найбільше оновлення пошукового рядка за 25 років. Тепер пошук повністю працює на основі моделі ШІ Gemini 3.5 Flash. Нове поле пошуку з ШІ стало набагато інтерактивнішим, даючи змогу вводити докладні запити замість незручних ключових слів. Пошук тепер підтримує мультимодальне введення, дозволяючи шукати за текстом, зображеннями, відео, файлами і навіть активними вкладками Chrome, пише Android Central.

Понад 20 років компанія Google змушувала нас усіх вводити ключові слова в просте порожнє поле. Пошуку. Але ця епоха закінчилася. Через рік після дебюту, режим ШІ налічує понад мільярд щомісячних користувачів, і тепер пошук Google оновлений і використовує модель ШІ Gemini 3.5 Flash. Ця модель доступна за замовчуванням для всіх користувачів по всьому світу. На додаток до цього, Google переосмислила пошуковий рядок за допомогою ШІ.

Компанія заявляє, що вона стала більш інтуїтивно зрозумілою, ніж будь-коли, динамічно розширюючись, щоб дати вам простір для точного опису того, що вам потрібно. Вона передбачає ваші наміри і допомагає формулювати запитання за допомогою підказок на основі ШІ, які виходять за рамки автозаповнення.

Ви можете здійснювати пошук за кількома параметрами, використовуючи такі поля введення, як текст, зображення, файли, відео і навіть активні вкладки Chrome. Інтелектуальний пошуковий рядок запускається 20 травня у всіх країнах і всіма мовами, де доступний режим ШІ. Тепер ви можете легко ставити уточнювальні запитання в режимі огляду ШІ і відразу ж переходити до діалогу в режимі ШІ. Система зберігає ваш контекст, а посилання стають більш релевантними в міру заглиблення в тему.

Цього літа для передплатників Google AI Pro і Ultra будуть доступні пошукові агенти. Вони працюватимуть у фоновому режимі цілодобово, щоб знаходити те, що вам потрібно, і тримати вас у курсі того, що для вас найважливіше. Ці фонові помічники аналізують актуальну інформацію, щоб знайти саме те, що вам потрібно в даний момент.

Наприклад, фонові інформаційні агенти постійно відстежуватимуть блоги, новинні сайти, фінансові дані та спортивні події. Щойно з'являється щось релевантне — агент сповіщає.

Також, наприклад, якщо ви шукаєте квартиру, просто повідомте Google ваші точні вимоги, і інформаційні агенти постійно скануватимуть оголошення і повідомлятимуть вас, коли оголошення відповідатимуть вашим запитам.

Google також впроваджує в пошуковий рядок свою технологію Antigravity і навички програмування Gemini 3.5 Flash. Тепер пошук може створювати власні генеративні елементи призначеного для користувача інтерфейсу, такі як інтерактивні візуалізації, таблиці, графіки та симуляції, щоб допомогти вам візуалізувати складні теми. Цей генеративний інтерфейс буде безкоштовним для всіх користувачів пошуку Google цього літа.

Нарешті, Google впроваджує функцію "Персональний інтелект" у режимі ШІ 98 мовами майже у 200 країнах без необхідності підписки. Ви можете безпечно підключати такі додатки, як Gmail, Google Фото і Google Календар, щоб ШІ знав ваш особистий контекст.

