Google полностью меняет поиск в интернете: самое масштабное обновление за последние 25 лет

Компания Google изменила старое поле поиска и заменила его агентами искусственного интеллекта, работающими круглосуточно.

На конференции Google I/O 2026 компания Google представила самое большое обновление поисковой строки за 25 лет. Теперь поиск полностью работает на основе модели ИИ Gemini 3.5 Flash. Новое поле поиска с ИИ стало гораздо более интерактивным, позволяя вводить подробные запросы вместо неудобных ключевых слов. Поиск теперь поддерживает мультимодальный ввод, позволяя искать по тексту, изображениям, видео, файлам и даже активным вкладкам Chrome, пишет Android Central.

Более 20 лет компания Google заставляла нас всех вводить ключевые слова в простое пустое поле. Поиска. Но эта эпоха закончилась. Спустя год после дебюта, режим ИИ насчитывает более миллиарда ежемесячных пользователей, и теперь поиск Google обновлен и использует модель ИИ Gemini 3.5 Flash. Это модель доступна по умолчанию для всех пользователей по всему миру. В дополнение к этому, Google переосмыслила поисковую строку с помощью ИИ.

Компания заявляет, что она стала более интуитивно понятной, чем когда-либо, динамически расширяясь, чтобы дать вам пространство для точного описания того, что вам нужно. Она предугадывает ваши намерения и помогает формулировать вопросы с помощью подсказок на основе ИИ, которые выходят за рамки автозаполнения.

Вы можете осуществлять поиск по нескольким параметрам, используя такие поля ввода, как текст, изображения, файлы, видео и даже активные вкладки Chrome. Интеллектуальная поисковая строка запускается 20 мая во всех странах и на всех языках, где доступен режим ИИ. Теперь вы можете легко задавать уточняющие вопросы в режиме обзора ИИ и сразу же переходить к диалогу в режиме ИИ. Система сохраняет ваш контекст, а ссылки становятся более релевантными по мере углубления в тему.

Этим летом для подписчиков Google AI Pro и Ultra будут доступны поисковые агенты. Они будут работать в фоновом режиме круглосуточно, чтобы находить то, что вам нужно, и держать вас в курсе того, что для вас наиболее важно. Эти фоновые помощники анализируют актуальную информацию, чтобы найти именно то, что вам нужно в данный момент.

Например, фоновые информационные агенты будут постоянно отслеживать блоги, новостные сайты, финансовые данные и спортивные события. Как только появляется что-то релевантное — агент оповещает.

Также, например, если вы ищете квартиру, просто сообщите Google ваши точные требования, и информационные агенты будут постоянно сканировать объявления и уведомлять вас, когда объявления будут соответствовать вашим запросам.

Google также внедряет в поисковую строку свою технологию Antigravity и навыки программирования Gemini 3.5 Flash. Теперь поиск может создавать собственные генеративные элементы пользовательского интерфейса, такие как интерактивные визуализации, таблицы, графики и симуляции, чтобы помочь вам визуализировать сложные темы. Этот генеративный интерфейс будет бесплатным для всех пользователей поиска Google этим летом.

Наконец, Google внедряет функцию "Персональный интеллект" в режиме ИИ на 98 языках почти в 200 странах без необходимости подписки. Вы можете безопасно подключать такие приложения, как Gmail, Google Фото и Google Календарь, чтобы ИИ знал ваш личный контекст.

