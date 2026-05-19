Улучшить ответы ChatGPT одной фразой: 5 лайфхаков, делающих чат-бота умнее

Эти небольшие изменения в формулировках запросов полностью изменят подход к использованию ChatGPT. На их применение уйдут секунды.

Большинство людей используют ChatGPT, Gemini, Claude и другие чат-боты ИИ как более интеллектуальную поисковую систему: вводят вопрос, получают ответ, идут дальше. Но многие упускают из виду одну важную вещь: небольшие изменения в формулировках вопросов могут улучшить качество получаемых ответов, пишет Tech Radar.

Не делай предположений

Одна из вещей, которую вы быстро заметите при использовании ChatGPT, — это то, что иногда он может отклоняться от темы, потому что у него есть только информация, которую вы написали в своем запросе. Чтобы заполнить пробелы, он делает предположения и эти предположения не всегда верны.

Довольно часто ИИ задает уточняющие вопросы перед ответом, но вы можете обеспечить более точные ответы, добавив эти два предложения в конец запроса.

Просто напишите: "Не делай предположений. Попроси меня все разъяснить, прежде чем давать ответ".

Это небольшое изменение может привести к гораздо более точным ответам.

Создай для меня запрос

Вы можете попросить ИИ создавать для вас запросы, которые вы сможете использовать при общении с чат-ботом. Как ни странно это звучит, ИИ на самом деле очень хорошо умеет подбирать оптимальные формулировки для получения более эффективных результатов.

Например, можно написать ChatGPT: "Создай мне запрос, чтобы ты мне рассказал самые важные новости спорта".

Как показывает практика, ИИ выдает подробный запрос, который вы можете использовать и в результате чат-бот собирает главные спортивные новости дня, а также может найти малоизвестные темы для обсуждения.

Никаких тире

ChatGPT постоянно использует тире в своих сообщениях. Если вы больше никогда не хотите видеть тире, попробуйте написать что-то вроде: "Никогда не используй тире вообще". ChatGPT может даже запомнить эту настройку надолго.

Будь предельно честным

Если вам нужна нефильтрованная обратная связь по бизнес-идее, черновику статьи, творческому проекту или долгосрочному плану, попробуйте начать свой запрос так: "Будь предельно честным наставником".

Это убирает у ChatGPT его обычно чрезмерно поддерживающий тон и появляется более критическая обратная связь. Результаты могут быть действительно полезными, потому что ИИ начинает указывать на слабые места и нереалистичные предположения, вместо того чтобы просто поощрять все подряд. Тем не менее, будьте осторожны: ИИ иногда может быть немного жестоким.

Объясни мне это так, как будто мне пять лет

Если вы хотите понять какую-то сложную тему или же выделить главную идею, то чат-боту нужно написать: "Объясни мне это так, как будто мне пять лет".

В таких случаях ChatGPT часто показывает, что действительно имеет смысл и самое главное подает это простым языком.

Разница между ответом и полезным ответом ИИ действительно сводится к тому, как вы формулируете запрос.

