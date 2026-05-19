Apple объявила дату летней презентации WWDC 2026: чего ждать от iOS 27 и других апдейтов

Компания Apple официально назвала дату проведения ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2026. Эксперты считают, что компания представит масштабные обновления.

Apple официально подтвердила, что WWDC 2026 стартует в 8 июня и будет продолжаться до 12 июня. Эксперты считают, что это будет самая насыщенная конференция для разработчиков за последние годы. Более 1000 разработчиков соберутся в Apple Park, а остальные смогут посмотреть презентацию на apple.com, в приложении Apple TV и на YouTube-канале Apple, пишет Phone Arena.

WWDC (Worldwide Developers Conference) — это ежегодная всемирная конференция для разработчиков, которую компания Apple проводит в своей штаб-квартире в Калифорнии. Мероприятие в первую очередь ориентировано на создателей приложений, но также транслируется для миллионов пользователей по всему миру. Традиционно в первый день проходит масштабная презентация, на которой Apple показывает обновления операционных систем для всех своих устройств, включая iOS, iPadOS, macOS, watchOS и visionOS. Также анонсируются новые программные инструменты, среды разработки и достижения в области искусственного интеллекта. Это главное событие года для экосистемы Apple, определяющее, какими будут интерфейсы, функции и возможности устройств компании на ближайшие 12 месяцев.

Официальный тизер конференции WWDC 2026 Фото: Apple

Apple в пресс-релизе указывает, что на WWDC 2026 будут представлены достижения в области ИИ, новое программное обеспечение и инструменты для разработчиков. В частности, особенное внимание будет уделено разработкам в области искусственного интеллекта.

Эксперты считают, что Apple представит масштабное обновление экосистемы Apple Intelligence, а главное внимание будет уделено голосовому помощнику Siri. Дело в том, что более умная версия Siri анонсируется уже давно и ожидается, что будет назван срок ее выпуска.

Ожидается, что будут представлены новые версии программного обеспечения iOS 27, watchOS 27, macOS 27, iPadOS 27 и visionOS 27. Эксперты считают, что в iOS 27 Apple наконец-то представит Siri в виде чат-бота, предположительно работающую на основе пользовательской модели ИИ Gemini.

Помимо программного обеспечения, возможно, будет представлен первый складной iPhone от Apple, выход которого, по слухам, запланирован на осень. Также ожидается презентация умных домашних дисплеев и умных очков.

Apple необходимо, чтобы конференция WWDC 2026 оправдала ожидания. После неубедительного запуска Apple Intelligence и редизайна Liquid Glass, получившего смешанные отзывы, сейчас компания должна доказать, что она действительно может реализовать обещанное два года назад ИИ-решение.

