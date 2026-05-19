Apple оголосила дату літньої презентації WWDC 2026: чого чекати від iOS 27 та інших апдейтів

Компанія Apple офіційно назвала дату проведення щорічної конференції для розробників WWDC 2026. Експерти вважають, що компанія представить масштабні оновлення.

Apple офіційно підтвердила, що WWDC 2026 стартує 8 червня і триватиме до 12 червня. Експерти вважають, що це буде найбільш насичена конференція для розробників за останні роки. Понад 1000 розробників зберуться в Apple Park, а решта зможуть подивитися презентацію на apple.com, у додатку Apple TV і на YouTube-каналі Apple, пише Phone Arena.

WWDC (Worldwide Developers Conference) — це щорічна всесвітня конференція для розробників, яку компанія Apple проводить у своїй штаб-квартирі в Каліфорнії. Захід насамперед орієнтований на творців застосунків, але також транслюється для мільйонів користувачів по всьому світу. Традиційно в перший день відбувається масштабна презентація, на якій Apple показує оновлення операційних систем для всіх своїх пристроїв, включно з iOS, iPadOS, macOS, watchOS і visionOS. Також анонсують нові програмні інструменти, середовища розробки та досягнення в галузі штучного інтелекту. Це головна подія року для екосистеми Apple, що визначає, якими будуть інтерфейси, функції та можливості пристроїв компанії на найближчі 12 місяців.

Офіційний тизер конференції WWDC 2026 Фото: Apple

Apple у пресрелізі вказує, що на WWDC 2026 буде представлено досягнення в галузі ШІ, нове програмне забезпечення та інструменти для розробників. Зокрема, особливу увагу буде приділено розробкам у сфері штучного інтелекту.

Експерти вважають, що Apple представить масштабне оновлення екосистеми Apple Intelligence, а головну увагу буде приділено голосовому помічнику Siri. Річ у тім, що розумнішу версію Siri анонсують уже давно й очікується, що буде названо термін її випуску.

Очікується, що буде представлено нові версії програмного забезпечення iOS 27, watchOS 27, macOS 27, iPadOS 27 і visionOS 27. Експерти вважають, що в iOS 27 Apple нарешті представить Siri у вигляді чат-бота, який, імовірно, працюватиме на основі призначеної для користувача моделі ШІ Gemini.

Крім програмного забезпечення, можливо, буде представлено перший складаний iPhone від Apple, вихід якого, за чутками, заплановано на осінь. Також очікується презентація розумних домашніх дисплеїв і розумних окулярів.

Apple необхідно, щоб конференція WWDC 2026 виправдала очікування. Після непереконливого запуску Apple Intelligence і редизайну Liquid Glass, який отримав неоднозначні відгуки, зараз компанія повинна довести, що вона дійсно може реалізувати обіцяне два роки тому АІ-рішення.

