Поліпшити відповіді ChatGPT однією фразою: 5 лайфхаків, що роблять чат-бота розумнішим

Ці невеликі зміни у формулюваннях запитів повністю змінять підхід до використання ChatGPT. На їх застосування підуть секунди.

Більшість людей використовують ChatGPT, Gemini, Claude та інші чат-боти ШІ як більш інтелектуальну пошукову систему: вводять запитання, отримують відповідь, йдуть далі. Але багато хто не бере до уваги одну важливу річ: невеликі зміни у формулюваннях запитань можуть поліпшити якість одержуваних відповідей, пише Tech Radar.

Не роби припущень

Одна з речей, яку ви швидко помітите, використовуючи ChatGPT, — це те, що іноді він може відхилятися від теми, тому що в нього є тільки інформація, яку ви написали у своєму запиті. Щоб заповнити прогалини, він робить припущення і ці припущення не завжди вірні.

Досить часто ШІ ставить уточнювальні запитання перед відповіддю, але ви можете забезпечити точніші відповіді, додавши ці два речення в кінець запиту.

Відео дня

Просто напишіть: "Не роби припущень. Попроси мене все роз'яснити, перш ніж давати відповідь".

Ця невелика зміна може призвести до набагато точніших відповідей.

Створи для мене запит

Ви можете попросити ШІ створювати для вас запити, які ви зможете використовувати під час спілкування з чат-ботом. Хоч як дивно це звучить, ШІ насправді дуже добре вміє підбирати оптимальні формулювання для отримання більш ефективних результатів.

Наприклад, можна написати ChatGPT: "Створи мені запит, щоб ти мені розповів найважливіші новини спорту".

Як показує практика, ШІ видає детальний запит, який ви можете використовувати і в результаті чат-бот збирає головні спортивні новини дня, а також може знайти маловідомі теми для обговорення.

Ніяких тире

ChatGPT постійно використовує тире у своїх повідомленнях. Якщо ви більше ніколи не хочете бачити тире, спробуйте написати щось на кшталт: "Ніколи не використовуй тире взагалі". ChatGPT може навіть запам'ятати це налаштування надовго.

Будь гранично чесним

Якщо вам потрібен нефільтрований зворотний зв'язок щодо бізнес-ідеї, чернетки статті, творчого проєкту або довгострокового плану, спробуйте почати свій запит так: "Будь гранично чесним наставником".

Це прибирає у ChatGPT його зазвичай надмірно підтримуючий тон і з'являється більш критичний зворотний зв'язок. Результати можуть бути справді корисними, тому що ШІ починає вказувати на слабкі місця і нереалістичні припущення, замість того щоб просто заохочувати все підряд. Проте, будьте обережні: ШІ іноді може бути трохи жорстоким.

Поясни мені це так, ніби мені п'ять років

Якщо ви хочете зрозуміти якусь складну тему або ж виокремити головну ідею, то чат-боту потрібно написати: "Поясни мені це так, ніби мені п'ять років".

У таких випадках ChatGPT часто показує, що дійсно має сенс і найголовніше подає це простою мовою.

Різниця між відповіддю і корисною відповіддю ШІ дійсно зводиться до того, як ви формулюєте запит.

Нагадуємо, що в Google виявили хакерську атаку нульового дня з використанням штучного інтелекту. Спроба хакерської атаки, за словами експертів, являє собою "перші ознаки того, що на нас чекає в майбутньому".

Також нагадуємо, що Apple оголосила дату літньої презентації WWDC 2026: чого чекати від iOS 27 та інших апдейтів.