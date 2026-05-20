OPPO против Honor: эксперт сравнил лучшие смартфоны брендов, кто победитель (фото)

Смартфоны OPPO и Honor представляют собой два совершенно разных подхода к современному флагманскому Android-смартфону.

Эксперт сравнил две флагманские модели OPPO Find X9 Ultra и Honor Magic8 Pro, в частности их камеры, батарею и общую производительность. Каждое устройство заслуживает внимания и имеет свои преимущества и недостатки. Вопрос выбора того или иного смартфона сводится к тому, как вы его собираетесь использовать. Это сравнение покажет, какой из флагманских смартфонов OPPO Find X9 Ultra или Honor Magic8 Pro заслуживает первого места в 2026 году, пишет Gizmochina.

OPPO Find X9 Ultra: технические характеристики

Экран: 6.82 дюйма, LTPO AMOLED, частота обновления 144 Гц, яркость 3600 нит

Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Оперативная память: до 16 ГБ

Встроенная память: до 1ТБ

Батарея: 7050 мАч

Главная камера: 200 Мп + 200 Мп + 50 Мп +50 Мп

Фронтальная камера: 50 Мп

Зарядка: проводная мощностью 100 Вт, беспроводная мощностью 50 Вт

Відео дня

Honor Magic8 Pro: технические характеристики

Экран: 6.71 дюйма, LTPO OLED, частота обновления 120 Гц, яркость 6000 нит

Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Оперативная память: до 16 ГБ

Встроенная память: до 1ТБ

Батарея: 7100 мАч

Главная камера: 200 Мп + 50 Мп + 50 Мп

Фронтальная камера: 50 Мп

Зарядка: проводная мощностью 100 Вт, беспроводная мощностью 80 Вт

Смартфоны OPPO и Honor представляют собой два совершенно разных подхода к современному флагманскому Android-смартфону Фото: Gizmochina

OPPO Find X9 Ultra против Honor Magic8 Pro: сравнение экрана

OPPO Find X9 Ultra фокусируется на премиальном, ориентированном на камеру стиле со смелым дизайном. Смартфон имеет более роскошный вид. Honor Magic8 Pro выглядит более современно и удобнее в повседневном использовании.

OPPO предлагает более четкий экран с частотой обновления 144 Гц, поддержкой Dolby Vision и отличной настройкой HDR. Экран выглядит более кинематографично и немного насыщеннее во время игр или просмотра видео.

Honor имеет невероятно яркий экран, что делает его более комфортным для длительного использования в ночное время. Хотя разрешение у экрана ниже, он по-прежнему выглядит впечатляюще. OPPO выигрывает по визуальной насыщенности и захватывающему качеству экрана, в то время как Honor кажется более сбалансированным и удобным для глаз.

OPPO Find X9 Ultra фокусируется на премиальном, ориентированном на камеру стиле со смелым дизайном Фото: Gizmochina

OPPO Find X9 Ultra против Honor Magic8 Pro: сравнение производительности, батареи и камеры

Оба смартфона используют одинаковый чипсет с аналогичными конфигурациями процессора, оперативной и встроенной памяти. В плане производительности разница между ними крайне мала. Но агрессивная система охлаждения OPPO и экран с частотой 144 Гц обеспечивают лучшее впечатление от игр.

OPPO оснащен мощным кремниево-углеродным аккумулятором, хотя он имеет немного меньшую емкость, чем Honor. Время автономной работы должно превышать целый день даже при интенсивном использовании камеры или во время игр. У Honor батарея немного мощнее, а также более быстрая беспроводная зарядка.

Производительность двух смартфонов практически одинакова, но Honor получает преимущество благодаря более мощной беспроводной зарядке. OPPO по-прежнему остается лучшим выбором для геймеров.

OPPO Find X9 Ultra явно разработан с упором на превосходство в аппаратной части камеры. Его система из четырех мощных камер представляет собой одну из самых лучших во флагманском сегменте. Особенно впечатляют возможности съемки на дальние расстояния и кинематографической видеосъемки.

Honor придерживается более сбалансированного подхода к фотографии. Главный 200-мегапиксельный телеобъектив отлично справляется с портретной съемкой и съемкой со средним зумом, а обработка обеспечивает более чистое HDR-изображение и естественные оттенки кожи. Сверхширокоугольная камера менее амбициозна, чем у OPPO, но остается надежной для повседневной съемки. Настройка изображения у Honor кажется более удобной для социальных сетей.

Оба устройства используют фронтальные камеры высокого разрешения с записью видео в формате 4K. Honor выигрывает благодаря датчику TOF 3D и поддержке безопасной функции Face ID, что делает распознавание лиц более продвинутым и надежным.

OPPO в целом является более мощным флагманским устройством для фотосъемки, особенно для профессиональной видеосъемки. Honor кажется более практичным и качественным для обычных пользователей.

Honor Magic8 Pro придерживается более сбалансированного подхода к фотографии Фото: Gizmochina

OPPO Find X9 Ultra против Honor Magic8 Pro: сравнение цены

Цены в разных странах могут отличаться, но OPPO Find X9 Ultra стоит в среднем примерно 1150 долларов, Honor Magic8 Pro — около 900 долларов. Это примерно 50 700 и 39 700 гривен соответственно. Цены зависят от конфигурации и от продавца, поэтому они могут отличаться от представленных выше.

OPPO оправдывает более высокую цену за счет передовой системы камер, более высокого разрешения экрана и ориентированных на создателей контента функций видеосъемки.

Honor предлагает более выгодное соотношение цены и качества. Он предлагает аналогичную флагманскую производительность, большую емкость аккумулятора, расширенную биометрическую безопасность и более надежную беспроводную зарядку по более низкой цене.

OPPO Find X9 Ultra против Honor Magic8 Pro: что выбрать

OPPO Find X9 Ultra — лучший выбор для любителей фотографии, геймеров и пользователей, желающих получить максимально продвинутый аппаратный пакет. Honor Magic 8 Pro кажется более разумным выбором для покупателей, которые отдают приоритет соотношению цены и качества и общему опыту использования флагманского устройства.

Напоминаем, что ранее эксперт сравнил смартфоны Motorola Razr Fold и Samsung Galaxy Z Fold7 и показал, какой из них достоин большего внимания.

Также Фокус писал о том, что представлен ИИ-редактор Google Pics и помощник для Googlе Docs. Новый ИИ-помощник позволяет создавать заметки с помощью голоса. Также появятся новые функции для редактирования фотографий.