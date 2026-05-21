Батарея емкостью 10 080 мАч и большой дисплей: новый смартфон Honor рассекретили в сети (фото)
Компания Honor готовится выпустить новый флагманский смартфон Win Turbo, оснащенный мощным аккумулятором.
Смартфон Honor Win Turbo будет представлен в Китае 29 мая. Об этом Honor сообщила в своем блоге на Weibo.
Компания обнародовала изображение, которое дает первое представление о будущем Honor Win Turbo. На фото смартфон представлен в черном и белом цветах. На заданной панели расположен прямоугольный модуль камеры, простирающийся по всей ширине корпуса.Важно
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station также раскрыл ключевые характеристики Win Turbo. По его данным, телефон будет предлагать схожие параметры с Honor Power2. Судя по обнародованным рендерам, кроме черного и белого, также будет доступен голубой вариант.
Ожидается, что Win Turbo получит LTPS-дисплей с разрешением 1,5K, металлическую рамку и аккумулятор емкостью 10 080 мАч. В отличие от других телефонов серии Win, эта модель может не иметь встроенного вентилятора.
Напомним, Honor готовит мощный смартфон Honor Power 3 с аккумулятором емкостью 12 000 мАч.
