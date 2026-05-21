Потужний, але недорогий смартфон Lenovo вже тут: скільки коштує новинка (фото)

Компанія Lenovo представила ігровий смартфон Legion Y70 (2026) з потужним процесором та ємним акумулятором.

Lenovo Legion Y70 (2026) став першим смартфоном бренду з 2022 року. Характеристики та ціну пристрою Lenovo розкрила на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що Lenovo Legion Y70 оснащений однокристальним процесором Snapdragon 8 Gen 5 у поєднанні з 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X зі швидкістю до 9600 Мбіт/с. Є 256 ГБ пам'яті UFS 4.1. Випарна камера площею 5500 мм може знизити температуру ядра процесора на 7°C.

Акумулятор Lenovo Legion Y70 має ємність 8000 мАг та підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт, а також бездротову зарядку. За даними Lenovo, одного заряду батареї вистачає на два дні роботи. Загалом компанія обіцяє 7 років або 1200 циклів заряджання/розрядки акумулятора.

Lenovo Legion Y70 отримав 6,8-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 144 Гц, піковою яскравістю 7000 ніт та підтримкою Dolby Vision.

Основна камера включає 50-мегапіксельний ширококутний об'єктив 1/1,56 дюйма з об'єктивом f/1.8, 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив f/2.2, який може фокусуватися на відстані до 2,5 см. Спереду є 32-мегапіксельна фронтальна камера.

Наразі Lenovo Legion Y70 вже доступний для передзамовлення в Китаї. Дата глобального релізу поки не розголошується.

Ціна Lenovo Legion Y70 — 450 доларів (близько 20 000 грн).

