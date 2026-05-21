Мощный, но недорогой смартфон Lenovo уже здесь: сколько стоит новинка (фото)

Компания Lenovo представила игровой смартфон Legion Y70 (2026) с мощным процессором и емким аккумулятором.

Lenovo Legion Y70 (2026) стал первым смартфоном бренда с 2022 года. Характеристики и цену устройства Lenovo раскрыла на своем официальном сайте.

Сообщается, что Lenovo Legion Y70 оснащен однокристальным процессором Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X со скоростью до 9600 Мбит/с. Есть 256 ГБ памяти UFS 4.1. Испарительная камера площадью 5500 мм может снизить температуру ядра процессора на 7°C.

Lenovo Legion Y70 Фото: Lenovo

Аккумулятор Lenovo Legion Y70 имеет емкость 8000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, а также беспроводную зарядку. По данным Lenovo, одного заряда батареи хватает на два дня работы. В целом компания обещает 7 лет или 1200 циклов зарядки/разрядки аккумулятора.

Відео дня

Lenovo Legion Y70 Фото: Lenovo

Lenovo Legion Y70 получил 6,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 7000 нит и поддержкой Dolby Vision.

Важно

Лучшие смартфоны с большим экраном: эксперт посоветовал 5 моделей на 2026 год (фото)

Основная камера включает 50-мегапиксельный широкоугольный объектив 1/1,56 дюйма с объективом f/1.8, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив f/2.2, который может фокусироваться на расстоянии до 2,5 см. Спереди есть 32-мегапиксельная фронтальная камера.

На данный момент Lenovo Legion Y70 уже доступен для предзаказа в Китае. Дата глобального релиза пока не разглашается.

Цена Lenovo Legion Y70 — 450 долларов (около 20 000 грн).

Напомним, Xiaomi готовится выпустить смартфон Xiaomi 17 Max с чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Фокус также сообщал, что компания Sony представила новый флагманский телефон Xperia 1 VIII.