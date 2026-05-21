Galaxy A57 проти iPhone 17e: експерт вияснив, який смартфон краще купити (фото)

Смартфони Samsung Galaxy A57 та Apple iPhone 17e сьогодні пропонують одні з найкращих характеристик у середньому ціновому сегменті, проте вони мають дещо різні пріоритети.

Якщо iPhone 17e обіцяє вищу продуктивність та потужніші камери, то Galaxy A57 пропонує кращий екран та швидшу зарядку за значно меншу ціну. Детальніше ці два смартфони порівняв експерт порталу PhoneArena.

Дизайн та дисплей

Galaxy A57 виглядає набагато тоншим порівняно з iPhone 17e. У поєднанні з тонкими рамками навколо екрана середньобюджетний смартфон Samsung справляє враження флагмана. 6,7-дюймовий екран Galaxy також здається масивним порівняно з 6,1-дюймовим екраном iPhone. Однак однією невеликою перевагою iPhone є програмована кнопка Action.

Що стосується якості зображення, amsung підтримує частоту оновлення 120 Гц, тоді як iPhone 17e лише 60 Гц. У наших лабораторних тестах Galaxy A57 також показав удвічі вищу яскравість, а отже його зручніше використовувати на вулиці.

Продуктивність

Galaxy A57 отримав чипсет середнього класу Exynos 1680, а iPhone 17e працює на Apple A19. Обидва смартфони мають по 8 ГБ оперативної пам'яті. Хоча Galaxy A57 здається швидшим через більш плавний дисплей, iPhone 17e значно випереджає його у тестах на продуктивність.

У одноядерному тесті на Geekbench 6 iPhone 17e та Galaxy A57 набрали 3 624 та 1 370 балів відповідно. У багатоядерному тесті iPhone 17e набрав 9 054 балів, тоді як Galaxy A57 — лише 4 050 балів. За потужністю обробки даних на базі штучного інтелекту iPhone17e теж лідирує.

З огляду на бали у 3D Mark Steel Nomad Light, смартфон Apple також буде кращим вибором для геймерів. Після 20 хвилин гри iPhone має продемонстрував майже вдвічі кращий результат, ніж Galaxy.

Камери

Galaxy A57 має три камери на задній панелі, але по-справжньому має значення лише основний об’єктив. За словами експерта, знімкам на Galaxy A57 бракує деталей і контрастності, тоді як iPhone 17e, здається, краще справляється з цим. Проте за слабкого освітлення Samsung зберігає більш природні кольори.

Обидва телефони підтримують портретний режим з 1X та 2X, проте тести показали, що iPhone зберігає більше деталей. На думку автора, м’якша деталізація та схильність перебільшувати світлі ділянки роблять фронтальну камеру Galaxy дещо слабшою. iPhone також має перевагу в якості масштабування.

Акумулятор

iPhone 17e постачається з акумулятором ємністю 4005 мАг, тоді як Galaxy A57 отримав батарею на 5000 мАг. Попри це,iPhone 17e перевершив Galaxy A57 у бенчмарках. iPhone може забезпечити в середньому 6 годин 46 хвилин екранного часу порівняно з 6 годинами 11 хвилинами у Galaxy.

Galaxy A57 підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт, що суттєво швидше, ніж iPhone 17e з його зарядкою потужністю 20 Вт. Проте iPhone 17e має перевагу у вигляді бездротової зарядки потужністю 15 Вт.

Звук

За словами експерта, iPhone 17e пропонує чіткіший та чистіший звук. Galaxy A57 отримав покращені динаміки, порівняно, зі своїм попередником, однак він не може зрівнятися з iPhone 17e за звучанням. Роз'єму для навушників немає у жодному зі смартфонів.

Висновки

Експерт радить купити Galaxy A57 тим, хто хоче тонкий та легкий смартфон з великим дисплеєм, який має преміальний дизайн та доступну ціну. Galaxy A57 також забезпечує плавнішу щоденну роботу з частотою оновлення 120 Гц, яскравіший екран на вулиці та швидшу зарядку.

Водночас iPhone 17e підійде для прихильників екосистеми Apple, які шукають відносно недорогий смартфон з пристойною продуктивністю, хорошою камерою, а також підтримкою бездротової зарядки та магнітних аксесуарів.

