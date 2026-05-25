Хороший доступный смартфон среднего класса: Redmi Note 15 Pro+ или iQOO Z11 5G, что лучше

Смартфоны Redmi Note 15 Pro+ и iQOO Z11 5G предлагают функции флагманских устройств, но за меньшие деньги в среднем ценовом сегменте.

iQOO фокусируется на длительном времени автономной работы и игровой производительности, в то время как Redmi предлагает более мощные камеры и мультимедийные функции. Представляем сравнительный обзор Redmi Note 15 Pro+ и iQOO Z11 5G от экспертов издания Gizmochina.

iQOO Z11 5G: характеристики

Экран: 6,83 дюйма, AMOLED, частота обновления 144 Гц, яркость 5000 нит

Процессор: Snapdragon 7s Gen 4

Оперативная память: 8 Гб и 12 ГБ

Встроенная память: до 512ГБ

Основанная камера: 50 Мп

Фронтальная камера: 32 Мп

Батарея: 9020 мАч, проводная зарядка мощностью 90 Вт

Redmi Note 15 Pro+: характеристики

Экран: 6,83 дюйма, AMOLED, частота обновления 120 Гц, Dolby Vision, яркость 3200 нит

Процессор: Snapdragon 7s Gen 4

Оперативная память: 8 Гб и 12 ГБ

Встроенная память: до 512ГБ

Основанная камера: 200 Мп + 8 Мп

Фронтальная камера: 32 Мп

Батарея: 6500 мАч, проводная зарядка мощностью 100 Вт

Відео дня

Redmi Note 15 Pro+ или iQOO Z11 5G: сравнение экрана

Смартфон iQOO Z11 5G является более практичным благодаря прочному корпусу с классом защиты IP68/IP69 и экрану, оптимизированному для плавной работы. Общий дизайн больше ориентирован на игры и производительность.

Смартфон Redmi Note 15 Pro+ выглядит более премиально с защитой Gorilla Glass Victus 2, заявленной повышенной прочностью, включая улучшенную устойчивость к падениям..

Оба устройства защищены от воды и пыли, но дополнительные слои защиты Redmi обеспечивают большую надежность при длительном использовании.

Оба телефона имеют большие AMOLED-экраны с отличной четкостью и поддержкой HDR. iQOO Z11 предлагает более плавную частоту обновления и большую пиковую яркость. Redmi Note 15 Pro+ компенсирует это наличием Dolby Vision, HDR10+, более насыщенной цветовой глубиной.

Redmi Note 15 Pro+ или iQOO Z11 5G: процессор, батарея, время автономной работы

Оба смартфона работают на чипсете Snapdragon 7s Gen 4 в паре с графическим процессором Adreno 810, поэтому производительность у них практически одинаковая.

iQOO Z11 выигрывает благодаря памяти UFS 3.1, что способствует более быстрой загрузке приложений и более лучшей работе игр.

Redmi Note 15 Pro+ также демонстрирует хорошую производительность, но его память UFS 2.2 кажется менее перспективной для этой ценовой категории.

iQOO Z11 имеет батарею емкостью 9020 мАч, которая является одной из самых мощных в среднем ценовом сегменте и значительно превосходит по времени автономной работы батарею Redmi емкостью 6500 мАч. Redmi компенсирует это более быстрой зарядкой мощностью 100 Вт.

Смартфоны Redmi Note 15 Pro+ и iQOO Z11 5G предлагают функции флагманских устройств, но за меньшие деньги в среднем ценовом сегменте Фото: Gizmochina

Redmi Note 15 Pro+ или iQOO Z11 5G: сравнение камеры

Redmi Note 15 Pro+ явно ориентирован на покупателей, которым важна камера, благодаря своему 200-мегапиксельному основному сенсору, поддержке оптической стабилизации изображения и выделенной сверхширокоугольной камере. Фотографии имеет лучшую детализацию.

В iQOO Z11 используется более простая двойная камера с основным 50-мегапиксельным сенсором и дополнительным объективом. Хотя основная камера должна хорошо справляется с повседневной фотосъемкой, отсутствие сверхширокоугольной камеры ограничивает ее гибкость.

Видео получается хорошим на обоих устройствах, но стабилизация и более высокая частота кадров у Redmi обеспечивают большую творческую гибкость.Оба телефона оснащены 32-мегапиксельными фронтальными камерами, но iQOO выигрывает за счет поддержки записи видео в формате 4K. Redmi Note 15 Pro+ в целом является более мощным камерофоном.

Redmi Note 15 Pro+ или iQOO Z11 5G: сравнение цены

Цена iQOO Z11 начинается от 300 долларов или чуть более 13 000 гривен по текущему курсу, а цена Redmi Note 15 Pro+ начинается от 360 долларов или почти 16 000 гривен. Но цены отличаются в зависимости от страны и продавца.

За свою цену iQOO Z11 предлагает очень мощную батарею, плавность экрана флагманского уровня и более быструю встроенную память. Он кажется привлекательным для геймеров и активных пользователей, которые ставят производительность выше универсальности камеры.

Redmi Note 15 Pro+ оправдывает свою более высокую цену более премиальной сборкой, лучшей прочностью, более мощным аппаратным обеспечением камеры, поддержкой Dolby Vision и более богатыми мультимедийными функциями.

Redmi Note 15 Pro+ или iQOO Z11 5G: какой смартфон лучше

Смартфон iQOO Z11 предлагает более выгодное соотношение цены и качества, особенно для покупателей, ориентированных на игры и длительное время автономной работы. Смартфон Redmi Note 15 Pro+ подходит для пользователей, которым важнее качество камеры, улучшенный экран и премиальный дизайн.

Фокус также публиковал обзор двух флагманских смартфонов, OnePlus 15R и Vivo X300 FE. Кажется, что оба устройства похожи, но у них есть важные отличия, в том числе большая разница в цене.