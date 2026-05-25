Батарея на 7000 мАч, AMOLED и быстрая зарядка: OnePlus 15R против Vivo X300 FE, что выбрать

Несмотря на то, что два смартфона являются представителями флагманской линейки, у них существенная разница в цене. Кажется, что оба устройства похожи, но у них есть важные отличия.

Vivo X300 FE и OnePlus 15R предлагают два совершенно разных подхода к созданию флагманских смартфонов. Vivo фокусируется на создании компактного премиального устройства с хорошими камерами, беспроводной зарядкой и улучшенным LTPO-дисплеем, в то время как OnePlus делает ставку на привлекательное соотношение цены и качества, предлагая мощную батарею и отличную производительность. Эксперты сравнили два флагманских смартфона Vivo X300 FE и OnePlus 15R и рассказали о преимуществах и недостатках каждого, пишет Gizmochina.

OnePlus 15R: характеристики

Экран: 6,83 дюйма, AMOLED, частота обновления 165 Гц, Dolby Vision

Процессор: Snapdragon 8 Gen 5

Оперативная память: 12 ГБ

Встроенная память: 256 ГБ и 512ГБ

Основанная камера: 50 Мп + 8 Мп

Фронтальная камера: 32 Мп

Батарея: 7400 мАч, проводная зарядка мощностью 80 Вт

Vivo X300 FE: характеристики

Экран: 6,31 дюйма, LTPO AMOLED, частота обновления 120 Гц

Процессор: Snapdragon 8 Gen 5

Оперативная память: 12 ГБ

Встроенная память: 256 ГБ и 512 ГБ

Основанная камера: 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп

Фронтальная камера: 50 Мп

Батарея: 6500 мАч, проводная зарядка мощностью 90 Вт, беспроводная зарядка 40 Вт

OnePlus 15R против Vivo X300 FE: дизайн и экран

Vivo X300 FE фокусируется на компактном стиле благодаря премиальной конструкции из стекла и алюминия и изысканной отделке. Меньший форм-фактор облегчает использование во время длительных игровых или фотосессий, а бренд Zeiss придает ему более ориентированный на камеру вид. Между тем, OnePlus 15R выглядит более агрессивно и ориентирован на производительность, с большим корпусом и дизайном, который лучше подходит для пользователей мультимедиа. Оба телефона имеют защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

У Vivo AMOLED-экран обладает впечатляющей пиковой яркостью в 5000 нит. Более высокая плотность пикселей и технология LTPO делают экран смартфона более премиальным. Преимуществом OnePlus является то, что игры и прокрутка здесь ощущаются чрезвычайно плавно, особенно для пользователей, предпочитающих погружение в контент.

Vivo X300 FE выглядит более премиально и изысканно, в то время как OnePlus 15R ориентирован на любителей развлечений и игр.

OnePlus 15R против Vivo X300 FE: процессор, батарея, время автономной работы

Оба смартфона работают на чипсете Snapdragon 8 Gen 5, а также имеют оперативную память 12 ГБ, поэтому их производительность практически идентична.

Однако оболочка OxygenOS 16 на OnePlus 15R ощущается более чистой и немного лучше оптимизированной для длительной работы, в то время как оболочка OriginOS 6 на Vivo X300 FE предлагает больше визуальных настроек и глубину функционала.

OnePlus 15R имеет более мощную батарею, что увеличивает время автономной работы смартфона до более, чем одного дня при интенсивном использовании.

У Vivo немного меньшее время автономной работы, но быстрая зарядка и наличие беспроводной зарядки придают телефону более премиальный вид.

OnePlus 15R — более производительный смартфон, ориентированный на длительное время автономной работы. Однако Vivo X300 FE кажется более совершенным благодаря более быстрой зарядке.

OnePlus 15R против Vivo X300 FE: камера

Смартфон Vivo X300 FE явно создан для фотосъемки. Его тройная камера включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и обработку изображений Zeiss. Фотографии отличаются большей детализацией и более высоким качеством зума, характерным для флагманских устройств.

OnePlus предлагает двойную камеру с 50-мегапиксельным основным сенсором и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Снимки при дневном свете остаются четкими и яркими, но отсутствие телеобъектива ограничивает универсальность камеры.

У Vivo 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом, способная записывать видео в формате 4K. OnePlus 15R обеспечивает достойную съемку благодаря своей 32-мегапиксельной фронтальной камере, хотя она больше ориентирована на повседневное использование, а не на создание очень качественного контента.

Vivo X300 FE — очевидный победитель для любителей фотографии.

OnePlus 15R против Vivo X300 FE: цена

Vivo X300 FE стоит около 950 долларов, в то время как OnePlus 15R значительно дешевле — примерно 650 долларов. По текущему курсу это примерно 42 000 гривен и 28 800 соответственно. Но цены могут отличаться в зависимости от страны и продавца.

Существует значительная разница в цене между двумя смартфонами несмотря на то, что оба используют один и тот же чипсет и обладают флагманской производительностью.

Vivo оправдывает свою высокую цену за счет продвинутого аппаратного обеспечения камеры, LTPO-дисплея, беспроводной зарядки и партнерства с Zeiss.

OnePlus 15R предлагает исключительную ценность для покупателей, ориентированных на производительность. Он предлагает практически идентичную вычислительную мощность, больший экран и более мощную батарею по более низкой цене.

OnePlus 15R против Vivo X300 FE: какой смартфон лучше

Оба устройства имеют свои преимущества. Vivo кажется более похожим на флагманское устройство, в то время как OnePlus кажется более практичным и агрессивным с точки зрения цены.

OnePlus 15R предлагает лучшее соотношение цены и качества в целом, особенно для геймеров и продвинутых пользователей. Vivo X300 FE оправдывает свою более высокую цену главным образом качеством камеры, дизайном и флагманскими функциями.

Vivo X300 FE — это лучший премиальный флагманский смартфон, особенно для любителей фотографии и пользователей, желающих приобрести компактный высококлассный телефон.

OnePlus 15R — более разумный выбор с точки зрения соотношения цены и качества, предлагающий флагманскую мощность и время автономной работы по гораздо более доступной цене.

