Батарея на 7000 мАг, AMOLED і швидка зарядка: OnePlus 15R проти Vivo X300 FE, що вибрати

Незважаючи на те, що два смартфони є представниками флагманської лінійки, у них суттєва різниця в ціні. Здається, що обидва пристрої схожі, але у них є важливі відмінності.

Vivo X300 FE і OnePlus 15R пропонують два абсолютно різних підходи до створення флагманських смартфонів. Vivo фокусується на створенні компактного преміального пристрою з хорошими камерами, бездротовою зарядкою і поліпшеним LTPO-дисплеєм, в той час як OnePlus робить ставку на привабливе співвідношення ціни та якості, пропонуючи потужну батарею і відмінну продуктивність. Експерти порівняли два флагманські смартфони Vivo X300 FE і OnePlus 15R і розповіли про переваги та недоліки кожного, пише Gizmochina.

Vivo X300 FE і OnePlus 15R пропонують два абсолютно різні підходи до створення флагманських смартфонів Фото: Gizmochina

OnePlus 15R: характеристики

Екран: 6,83 дюйма, AMOLED, частота оновлення 165 Гц, Dolby Vision

Процесор: Snapdragon 8 Gen 5

Оперативна пам'ять: 12 ГБ

Вбудована пам'ять: 256 ГБ і 512ГБ

Основана камера: 50 Мп + 8 Мп

Фронтальна камера: 32 Мп

Батарея: 7400 мАг, дротова зарядка потужністю 80 Вт

Відео дня

Vivo X300 FE: характеристики

Екран: 6,31 дюйма, LTPO AMOLED, частота оновлення 120 Гц

Процесор: Snapdragon 8 Gen 5

Оперативна пам'ять: 12 ГБ

Вбудована пам'ять: 256 ГБ і 512 ГБ

Основана камера: 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп

Фронтальна камера: 50 Мп

Батарея: 6500 мАг, дротова зарядка потужністю 90 Вт, бездротова зарядка 40 Вт

Vivo X300 FE Фото: Vivo

OnePlus 15R проти Vivo X300 FE: дизайн і екран

Vivo X300 FE фокусується на компактному стилі завдяки преміальній конструкції зі скла та алюмінію і вишуканому оздобленню. Менший форм-фактор полегшує використання під час тривалих ігрових або фотосесій, а бренд Zeiss надає йому більш орієнтованого на камеру вигляду. Тим часом, OnePlus 15R має агресивніший вигляд та орієнтований на продуктивність, з більшим корпусом та дизайном, який краще підходить для користувачів мультимедіа. Обидва телефони мають захист від води та пилу за стандартами IP68 та IP69.

У Vivo AMOLED-екран має вражаючу пікову яскравість у 5000 ніт. Більш висока щільність пікселів і технологія LTPO роблять екран смартфона більш преміальним. Перевагою OnePlus є те, що ігри та прокрутка тут відчуваються надзвичайно плавно, особливо для користувачів, які віддають перевагу зануренню в контент.

Vivo X300 FE має більш преміальний і вишуканий вигляд, тоді як OnePlus 15R орієнтований на любителів розваг та ігор.

OnePlus 15R проти Vivo X300 FE: процесор, батарея, час автономної роботи

Обидва смартфони працюють на чипсеті Snapdragon 8 Gen 5, а також мають оперативну пам'ять 12 ГБ, тому їхня продуктивність практично ідентична.

Однак оболонка OxygenOS 16 на OnePlus 15R відчувається чистішою і трохи краще оптимізованою для тривалої роботи, тоді як оболонка OriginOS 6 на Vivo X300 FE пропонує більше візуальних налаштувань і глибину функціоналу.

OnePlus 15R має потужнішу батарею, що збільшує час автономної роботи смартфона до більш ніж одного дня за інтенсивного використання.

У Vivo трохи менший час автономної роботи, але швидка зарядка і наявність бездротової зарядки надають телефону преміальнішого вигляду.

OnePlus 15R — більш продуктивний смартфон, орієнтований на тривалий час автономної роботи. Однак Vivo X300 FE здається досконалішим завдяки швидшій зарядці.

OnePlus 15R Фото: OnePlus

OnePlus 15R проти Vivo X300 FE: камера

Смартфон Vivo X300 FE явно створений для фотозйомки. Його потрійна камера містить 50-мегапіксельний основний сенсор, 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом і обробку зображень Zeiss. Фотографії вирізняються більшою деталізацією і вищою якістю зуму, характерною для флагманських пристроїв.

OnePlus пропонує подвійну камеру з 50-мегапіксельним основним сенсором і 8-мегапіксельною надширококутною камерою. Знімки при денному світлі залишаються чіткими і яскравими, але відсутність телеоб'єктива обмежує універсальність камери.

У Vivo 50-мегапіксельна фронтальна камера з автофокусом, здатна записувати відео у форматі 4K. OnePlus 15R забезпечує гідну зйомку завдяки своїй 32-мегапіксельній фронтальній камері, хоча вона більше орієнтована на повсякденне використання, а не на створення дуже якісного контенту.

Vivo X300 FE — очевидний переможець для любителів фотографії.

OnePlus 15R проти Vivo X300 FE: ціна

Vivo X300 FE коштує близько 950 доларів, у той час як OnePlus 15R значно дешевше — приблизно 650 доларів. За поточним курсом це приблизно 42 000 гривень і 28 800 відповідно. Але ціни можуть відрізнятися залежно від країни та продавця.

Існує значна різниця в ціні між двома смартфонами, незважаючи на те, що обидва використовують один і той самий чипсет і мають флагманську продуктивність.

Vivo виправдовує свою високу ціну завдяки просунутому апаратному забезпеченню камери, LTPO-дисплею, бездротовій зарядці та партнерству з Zeiss.

OnePlus 15R пропонує виняткову цінність для покупців, орієнтованих на продуктивність. Він пропонує практично ідентичну обчислювальну потужність, більший екран і потужнішу батарею за нижчою ціною.

OnePlus 15R проти Vivo X300 FE: який смартфон кращий

Обидва пристрої мають свої переваги. Vivo здається більш схожим на флагманський пристрій, в той час як OnePlus здається більш практичним і агресивним з точки зору ціни.

OnePlus 15R пропонує найкраще співвідношення ціни та якості загалом, особливо для геймерів і просунутих користувачів. Vivo X300 FE виправдовує свою вищу ціну головним чином якістю камери, дизайном і флагманськими функціями.

Vivo X300 FE — це найкращий преміальний флагманський смартфон, особливо для любителів фотографії та користувачів, які бажають придбати компактний висококласний телефон.

OnePlus 15R — більш розумний вибір з погляду співвідношення ціни та якості, що пропонує флагманську потужність і час автономної роботи за набагато доступнішою ціною.

Фокус уже публікував огляд Motorola Moto G37 Power і Samsung Galaxy M17, які орієнтовані на два абсолютно різні типи покупців бюджетних смартфонів.