Motorola Moto G37 Power проти Samsung Galaxy M17: який бюджетний смартфон кращий (фото)

Motorola Moto G37 Power і Samsung Galaxy M17 орієнтовані на два абсолютно різних типи покупців бюджетних смартфонів.

Обидва смартфони представлені в бюджетному ціновому сегменті і мають свої переваги та недоліки. Пристрій Motorola фокусується на тривалому часі автономної роботи та продуктивності, в той час як телефон Samsung пропонує чіткіший екран та кращі камери. Який смартфон, Motorola Moto G37 Power чи Samsung Galaxy M17 обрати покупцям з обмеженим бюджетом? Про це розповіли експерти видання Gizmochina.

Motorola Moto G37 Power: характеристики

Екран: 6,67 дюймів, IPS LCD, частота оновлення 120 Гц, якість HD+

Процесор: MediaTek Dimensity 6300

Оперативна пам'ять: 4 ГБ і 8 ГБ

Вбудована пам'ять: 128 ГБ і 512 ГБ

Основана камера: 50 Мп

Фронтальна камера: 8 Мп

Батарея: 7000 мАг, дротова зарядка потужністю 30 Вт

Samsung Galaxy M17: характеристики

Екран: 6,7 дюймів, AMOLED, частота оновлення 90 Гц, якість FHD+

Процесор: Exynos 1330

Оперативна пам'ять: 4 ГБ і 8 ГБ

Вбудована пам'ять: 128 ГБ

Основана камера: 50 Мп + 5 Мп + 2 Мп

Фронтальна камера: 13 Мп

Батарея: 5000 мАг, дротова зарядка потужністю 25 Вт

Motorola Moto G37 Power Фото: Motorola

Motorola Moto G37 Power проти Samsung Galaxy M17: дизайн і екран

Смартфон Motorola Moto G37 Power орієнтований на міцність і практичність завдяки оздобленню з еко-шкіри та захисту IP64. Задня панель надає йому більш преміального відчуття в руці, ніж можна було б очікувати від бюджетного телефона. Стереодинаміки та роз'єм для навушників додають переваги.

Смартфон Samsung Galaxy M17 має тонший корпус, який разом із захистом екрана Gorilla Glass Victus надають йому більш вишуканого вигляду. Хоча в ньому відсутні стереодинаміки та роз'єм для навушників, загальний дизайн здається більш зручним для повсякденного використання.

Екран у Samsung кращий з більш глибоким рівнем контрастності. Кольори виглядають більш насиченими, чорний колір чистіший, а відео має помітно чіткіший вигляд.

Екран Motorola забезпечує більш плавну прокрутку і комфортніші ігри. Але нижча роздільна здатність екрана знижує чіткість, особливо при читанні тексту або перегляді відео.

Samsung Galaxy M17 забезпечує краще візуальне сприйняття та більш вишуканий дизайн. Motorola Moto G37 Power виділяється своєю міцністю та стереозвуком.

Samsung Galaxy M17 Фото: Samsung

Motorola Moto G37 Power проти Samsung Galaxy M17: процесор, батарея, час автономної роботи

Смартфон Motorola Moto G37 Power виграє в продуктивності завдяки процесору MediaTek Dimensity 6300. Він швидше завантажує додатки і з ним краще грати в ігри.

Процесор Exynos 1330 у Samsung Galaxy M17 залишається надійним для звичайних завдань, таких як перегляд соціальних мереж і нескладні ігри. Але він не так швидко реагує при більш високих навантаженнях. Але цей недолік компенсується фірмовою оболонкою One UI 7.

У Motorola Moto G37 Power потужніша батарея, а тому вона забезпечує майже 2 дні автономної роботи телефону. У Samsung також хороша батарея, яка дає змогу користуватися телефоном протягом усього дня. Але Motorola все ж виграє.

Motorola Moto G37 Power — це найкращий вибір для користувачів, орієнтованих на продуктивність і час автономної роботи. Galaxy M17 здається більш збалансованим у довгостроковій перспективі завдяки програмній підтримці Samsung.

Motorola Moto G37 Power проти Samsung Galaxy M17: камера

У смартфона Samsung більш універсальна камера. Galaxy M17 оснащений 50-мегапіксельним основним сенсором з оптичною стабілізацією зображення, надширококутним об'єктивом і макрокамерою, що дає користувачам більше можливостей для пейзажної та аматорської фотографії.

Смартфон Motorola має лише одну 50-мегапіксельну основну камеру. Знімки при денному світлі, як і раніше, виглядають деталізованими з природними кольорами, а можливість запису відео з роздільною здатністю 2K є перевагою. Але відсутність надширококутної зйомки обмежує творчі можливості, а стабільність зйомки в умовах низької освітленості не така висока.

У телефона Samsung 13-мегапіксельна фронтальна камера. Селфі виходять більш чіткими. Відеодзвінки також виграють від більш якісної фронтальної камери.8-мегапіксельна фронтальна камера Motorola прийнятна для повсякденного використання, але фотографії здаються менш чіткими.

Moto G37 Power залишається непоганим варіантом для повсякденної фотозйомки, але Samsung забезпечує вищу якість зображення.

Motorola Moto G37 Power проти Samsung Galaxy M17: ціна Motorola Moto G37 Power проти Samsung Galaxy M17

Очікується, що Motorola Moto G37 Power коштує близько 200 доларів, тоді як Samsung Galaxy M17 — близько 150 доларів. За поточним курсом це приблизно 8 850 гривень і 6 640 відповідно. Але ціни можуть відрізнятися залежно від країни і продавця.

Різниця в ціні робить пристрій Samsung привабливим для покупців з обмеженим бюджетом, особливо з огляду на AMOLED-екран і оптичну стабілізацію зображення. Motorola виправдовує вищу ціну більш ємним акумулятором, вищою продуктивністю, стереодинаміками і роз'ємом для навушників.

Motorola Moto G37 Power проти Samsung Galaxy M17: який смартфон кращий

Motorola Moto G37 Power виділяється як пристрій, орієнтований на тривалий час роботи і призначений для активних користувачів. Samsung Galaxy M17 більше орієнтований на баланс і довгострокову експлуатацію. Для більшості покупців у цьому ціновому сегменті Samsung пропонує повніший набір функцій, тоді як Motorola орієнтована на користувачів, яким необхідна максимальна тривалість роботи.

