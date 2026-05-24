Смартфони з найкращими камерами та приємною ціною: топ-5 перевірених моделей (фото)

Якісна мобільна фотографія перестає бути рідкістю серед телефонів середнього класу. Є моделі з просунутою оптикою, оптичною стабілізацією і розумними алгоритмами обробки.

Фокус зібрав добірку з п'яти найкращих недорогих смартфонів, детально розібравши характеристики їхніх камер і загальні специфікації.

Google Pixel 9a

За фотоможливості смартфона відповідає подвійна тильна камера, що складається з 48-мегапіксельного основного сенсора (оптичний розмір 1/2.0", діафрагма f/1.7) і 13-мегапіксельного надширококутного об'єктива з кутом огляду 120 градусів. Головний модуль оснащений оптичною (OIS) та електронною (gyro-EIS) стабілізацією, а також швидким автофокусом Dual Pixel. Апарат славиться фірмовими алгоритмами обчислювальної фотографії від Google: тут реалізовано технології Ultra HDR, Pixel Shift і функцію Best Take для вибору найкращого виразу обличчя на групових знімках. Гаджет вміє записувати деталізоване відео з роздільною здатністю 4K за 60 кадрів на секунду на основну камеру і 4K за 30 кадрів на 13-мегапіксельну фронталку.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: PhoneArena

В іншому Pixel 9a являє собою надійний компактний апарат з 6,3-дюймовим P-OLED дисплеєм (120 Гц, пікова яскравість 2700 ніт). Основою виступає фірмовий процесор Tensor G4, що працює у зв'язці з 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем UFS 3.1 на 128/256 ГБ. До слова, новіший і дорожчий Pixel 10a за залізом не відрізняється. Смартфон отримав захист від води і пилу за стандартом IP68, а також батарею на 5100 мАг з підтримкою бездротової зарядки. Виробник гарантує пристрою 7 років оновлень операційної системи Android з моменту релізу в 2025-му.

Ціна в Україні: від 18 499 грн.

Samsung Galaxy A56

Фотографічний арсенал моделі представлений потрійною камерою. Основну роботу виконує 50-мегапіксельний сенсор (1/1.56", f/1.8) з підтримкою фазового автофокусу (PDAF) і оптичної стабілізації (OIS). Його доповнюють 12-мегапіксельний ультраширококутний модуль (123 градуси) і 5-мегапіксельна камера для макрозйомки. На передній панелі встановлена якісна 12-Мп селфі-камера. Смартфон підтримує зйомку відео з роздільною здатністю 4K за 30 кадрів за секунду (як на основну, так і на фронтальну камеру) з електронною стабілізацією зображення (gyro-EIS), а також підтримує функцію поліпшення облич Best Face і 10-бітний HDR.

Samsung Galaxy A56 Фото: sammobile.com

Крім камер, Galaxy A56 виділяється преміальними матеріалами корпусу: алюмінієва рамка поєднується із захисним склом Gorilla Glass Victus+ спереду і ззаду. Зображення виводиться на 6,7-дюймовий Super AMOLED-екран з частотою 120 Гц і яскравістю до 1900 ніт. Продуктивність забезпечує середній чипсет Exynos 1580. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує швидку зарядку на 45 Вт. Апарат захищений від води за стандартом IP67 і отримає 6 великих оновлень операційної системи. Це хороший вибір, оскільки модель значно впала в ціні після релізу A57, але фундаментально майже не поступається новинці.

Ціна в Україні: від 14 849 грн.

Xiaomi 15T

Популярний субфлагман не так вже й далекий від топових моделей завдяки оптиці, налаштованій спільно з Leica. Головний модуль отримав 50-мегапіксельний сенсор (1/1.55", f/1.7) з оптичною стабілізацією. Ключова перевага моделі — наявність повноцінного 50-Мп телеоб'єктива, що забезпечує 2-кратний оптичний зум без втрати якості. Третій модуль — 12-Мп надширик. Смартфон знімає відео з роздільною здатністю 4K за 60 кадрів на секунду, підтримує 10-бітний колір (Rec. 2020) і стандарт HDR10+, що в поєднанні з OIS і gyro-EIS видає дуже плавну і насичену картинку. Роздільна здатність селфі-камери становить 32 Мп.

Смартфон Xiaomi 15T Фото: gsmarena.com

Як екран використовується 6,83-дюймова AMOLED-матриця з частотою 120 Гц, піковою яскравістю 3200 ніт і безпечним ШІМ-затемненням 3840 Гц. Гаджет побудований на потужному процесорі Dimensity 8400 Ultra у зв'язці з 12 ГБ оперативної пам'яті та швидкісним накопичувачем UFS 4.1. Телефон захищений від занурення у воду (стандарт IP68). Ємність батареї становить 5500 мАг, а комплектна зарядка на 67 Вт повністю заповнює енергію всього за 50 хвилин.

Ціна в Україні: від 19 995 грн.

Redmi Note 15 Pro 4G

Головним козирем цього доступного смартфона виступає 200-мегапіксельний головний модуль (великий розмір 1/1.4", діафрагма f/1.7). Оптика оснащена всеспрямованим фазовим автофокусом і оптичною стабілізацією (OIS), що дає змогу робити гранично деталізовані знімки і захоплювати максимум світла в темний час доби. Другий модуль — базова 8-Мп ультраширококутна камера. На лицьовій панелі розташувався 32-Мп об'єктив для селфі. Єдиним компромісом став запис відео: максимальна роздільна здатність обмежена форматом 1080p за 60 кадрів на секунду (присутня електронна стабілізація gyro-EIS).

Redmi Note 15 Pro 4G Фото: Phone Arena

Інші характеристики теж пристойні. Апарат отримав 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей на 120 Гц, з піковою яскравістю 3200 ніт і склом Gorilla Glass Victus 2. За швидкодію відповідає процесор Helio G200 Ultra у зв'язці з 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті. Важливою перевагою стала кремній-вуглецева батарея на 6500 мАг з підтримкою дротової зарядки 45 Вт, плюс є захист корпусу від бризок за стандартом IP65.

Ціна в Україні: від 10 676 грн.

Realme 15 5G

Смартфон пропонує відмінний набір камер, особливо для любителів селфі. На тильній стороні встановлена подвійна система: основна 50-Мп камера (1/1.95", f/1.8) з фазовим автофокусом і оптичною стабілізацією (OIS), а також 8-Мп ширококутний сенсор (112 градусів). Справжньою знахідкою для блогерів стане фронтальний датчик зі значною роздільною здатністю 50 Мп. Примітно, що модель вміє записувати стабілізоване (gyro-EIS) відео з високою роздільною здатністю 4K за 30 кадрів за секунду як на основний, так і на фронтальний об'єктив, що є рідкістю для цього бюджету.

Realme 15 5G Фото: SmartPrix

Передню панель займає плавний 6,77-дюймовий AMOLED-екран з частотою оновлення до 144 Гц і піковою яскравістю до 4500 ніт. Процесор Dimensity 7300+ буде спритно відпрацьовувати повсякденні завдання. Realme 15 5G має ступінь захисту від води IP68/IP69 і живиться від величезного акумулятора на 7000 мАг. Потужний адаптер на 80 Вт заряджає батарею з 0 до 50% всього за 25 хвилин.

Ціна в Україні: від 13 850 грн.

