Телефон флагманського рівня з доступною ціною: яка модель стала хітом в Україні (фото)

Компактний смартфон з топовою продуктивністю стає знайти все складніше. Poco F8 Pro став бестселером у цій категорії.

Фокус зібрав детальні характеристики, відгуки та думки журналістів про пристрій.

Дизайн, дисплей і матеріали корпусу

Poco F8 Pro виділяється серед сучасних "лопат" діагоналлю 6,59 дюйма. Апарат укладений у преміальний корпус з алюмінієвою рамкою і скляними панелями (спереду — Gorilla Glass 7i). Телефон отримав захист від вологи та пилу за стандартом IP68.

Екран — це якісна AMOLED-матриця з роздільною здатністю 2510x1156 пікселів, підтримкою 12-бітного кольору, 120 Гц і всіх актуальних стандартів розширеного динамічного діапазону (Dolby Vision, HDR10+). Дисплей радує високою піковою яскравістю в 3500 ніт. Окремо варто відзначити турботу про зір: висока частота ШІМ-затемнення на рівні 2560 Гц унеможливлює мерехтіння екрана за слабкого освітлення.

Відео дня

Дисплей Poco F8 Pro Фото: gsmarena.com

Висока продуктивність

Головний козир Poco F8 Pro — процесор Snapdragon 8 Elite, потужності якого із запасом вистачить на довгі роки. Чипсет працює у зв'язці з 12 ГБ оперативної пам'яті та надшвидким накопичувачем UFS 4.1. У бенчмарку AnTuTu 11 апарат набирає 3 мільйони балів. Телефон миттєво запускає будь-які ресурсомісткі додатки і справляється з найвимогливішими мобільними іграми.

В якості програмної основи використовується свіжа ОС Android 16 з оболонкою HyperOS 3. Виробник гарантує смартфону 4 роки крупих оновлень системи і 6 років патчів безпеки. З приємних бонусів — швидкий ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном і гучні стереодинаміки (налаштовані спільно з Bose) з підтримкою Dolby Atmos.

Фірмовий адаптер на 100 Вт заряджає Poco F8 Pro до 100% за 37 хвилин, але відсутній у комплекті Фото: gsmarena.com

Камери та автономність

Смартфон оснащений універсальною потрійною камерою, що рідкість для орієнтованих на продуктивність девайсів. Основний 50-Мп сенсор з оптичною стабілізацією (OIS) доповнений 50-Мп телефото з оптичним наближенням 2.5x і базовим надширококутним модулем на 8 Мп. Система вміє записувати відео в 4K при 60 кадрах на секунду і навіть у 8K. Експерти відзначають, що якість фотографій гідна, а телеоб'єктив дає змогу робити пристойні знімки навіть за 5-кратного цифрового зуму. Фронтальна камера на 20 Мп видає стандартну якість для відеодзвінків і селфі.

Незважаючи на компактні габарити, вдалося розмістити в корпусі батарею ємністю 6210 мАг. За тестами GSMArena смартфон показав відмінний результат (17 годин 35 хвилин активного використання). Це показник на два дні роботи. Присутня підтримка надшвидкої 100-ватної зарядки, а також можливість реверсивної зарядки на 22,5 Вт.

Камери Poco F8 Pro Фото: gsmarena.com

Вердикт експертів та відгуки

Фахівці GSMArena називають Poco F8 Pro чудовим універсалом з високим співвідношенням ціни та продуктивності.

Плюси:

Преміальний корпус із захистом IP68.

Відмінний, безпечний для очей OLED-дисплей.

Топовий процесор Snapdragon 8 Elite.

Видатна автономність.

Довга програмна підтримка.

Мінуси:

Комплектація в Україні. У коробці лежать тільки смартфон, кабель і чохол. Для використання 100-ватної зарядки доведеться докуповувати фірмовий адаптер (наприклад, блок на 120 Вт обійдеться приблизно в 1700 грн).

Камери хороші, але не дотягують до рівня повноцінних камерофонів за цю ціну.

Українські власники в захваті від швидкодії системи та ергономіки — корпус зручно лежить у руці. З недоліків за версією власників — інтерфейс, який складно персоналізувати, чохол у комплекті не надто ціпкий, також реклама і непотрібні додатки після першого входу в ОС. Останні можна повидаляти, є гайди з оптимізації HyperOS.

Що в підсумку? Poco F8 Pro — це скоріше не бюджетник, а субфлагман, але телефон не розчаровує в ключових аспектах. Якщо потрібен спритний компакт з упором на батарею, у своєму ціновому сегменті це хороший варіант.

Ціни:

Poco F8 Pro 12/256 ГБ — 25 999 грн.

Poco F8 Pro 12/512 ГБ — 28 499 грн.

Раніше детальне порівняння смартфонів Samsung Galaxy A57 і Poco X8 Pro Max допомогло визначити найкращого представника середнього класу.

Також Фокус писав про найкращі смартфони з великим екраном.