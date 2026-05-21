Телефон флагманского уровня с доступной ценой: какая модель стала хитом в Украине (фото)

Компактный смартфон с топовой производительностью становится найти все сложнее. Poco F8 Pro стал бестселлером в этой категории.

Фокус собрал детальные характеристики, отзывы и мнения журналистов об устройстве.

Дизайн, дисплей и материалы корпуса

Poco F8 Pro выделяется среди современных "лопат" диагональю 6,59 дюйма. Аппарат заключен в премиальный корпус с алюминиевой рамкой и стеклянными панелями (спереди — Gorilla Glass 7i). Телефон получил защиту от влаги и пыли по стандарту IP68.

Экран — это качественная AMOLED-матрица с разрешением 2510x1156 пикселей, поддержкой 12-битного цвета, 120 Гц и всех актуальных стандартов расширенного динамического диапазона (Dolby Vision, HDR10+). Дисплей радует высокой пиковой яркостью в 3500 нит. Отдельно стоит отметить заботу о зрении: высокая частота ШИМ-затемнения на уровне 2560 Гц исключает мерцание экрана при слабом освещении.

Дисплей Poco F8 Pro Фото: gsmarena.com

Высокая производительность

Главный козырь Poco F8 Pro — процессор Snapdragon 8 Elite, мощности которого с запасом хватит на долгие годы. Чипсет работает в связке с 12 ГБ оперативной памяти и сверхбыстрым накопителем UFS 4.1. В бенчмарке AnTuTu 11 аппарат набирает 3 миллиона баллов. Телефон мгновенно запускает любые ресурсоемкие приложения и справляется с самыми требовательными мобильными играми.

В качестве программной основы используется свежая ОС Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Производитель гарантирует смартфону 4 года крупеых обновлений системы и 6 лет патчей безопасности. Из приятных бонусов — быстрый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном и громкие стереодинамики (настроенные совместно с Bose) с поддержкой Dolby Atmos.

Фирменный адаптер на 100 Вт заряжает Poco F8 Pro до 100% за 37 минут, но отсутствует в комплекте Фото: gsmarena.com

Камеры и автономность

Смартфон оснащен универсальной тройной камерой, что редкость для ориентированных на производительность девайсов. Основной 50-Мп сенсор с оптической стабилизацией (OIS) дополнен 50-Мп телефото с оптическим приближением 2.5x и базовым сверхширокоугольным модулем на 8 Мп. Система умеет записывать видео в 4K при 60 кадрах в секунду и даже в 8K. Эксперты отмечают, что качество фотографий достойное, а телеобъектив позволяет делать приличные снимки даже при 5-кратном цифровом зуме. Фронтальная камера на 20 Мп выдает стандартное качество для видеозвонков и селфи.

Несмотря на компактные габариты, удалось разместить в корпусе батарею емкостью 6210 мАч. По тестам GSMArena смартфон показал отличный результат (17 часов 35 минут активного использования). Это показатель на два дня работы. Присутствует поддержка сверхбыстрой 100-ваттной зарядки, а также возможность реверсивной зарядки на 22,5 Вт.

Камеры Poco F8 Pro Фото: gsmarena.com

Вердикт экспертов и отзывы

Специалисты GSMArena называют Poco F8 Pro отличным универсалом с высочайшим соотношением цены и производительности.

Плюсы:

Премиальный корпус с защитой IP68.

Отличный, безопасный для глаз OLED-дисплей.

Топовый процессор Snapdragon 8 Elite.

Выдающаяся автономность.

Долгая программная поддержка.

Минусы:

Комплектация в Украине. В коробке лежат только смартфон, кабель и чехол. Для использования 100-ваттной зарядки придется докупать фирменный адаптер (например, блок на 120 Вт обойдется примерно в 1700 грн).

Камеры хороши, но не дотягивают до уровня полноценных камерофонов за эту цену.

Украинские владельцы в восторге от быстродействия системы и эргономики — корпус удобно лежит в руке. Из недостатков по версии владельцев — интерфейс, который сложно персонализировать, не самый цепкий чехол в комплекте (может скользить), реклама и ненужные приложения после первого входа в ОС. Последние можно поудалять, есть всевозможные гайды по оптимизации HyperOS.

Что в итоге? Poco F8 Pro — это скорее не бюджетник, а субфлагман, но телефон не разочаровывает в ключевых аспектах. Если нужен шустрый компакт с упором на батарею, в своем ценовом сегменте это хороший вариант.

Цены:

Poco F8 Pro 12/256 ГБ — 25 999 грн.

Poco F8 Pro 12/512 ГБ — 28 499 грн.

