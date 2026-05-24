Смартфоны с лучшими камерами и приятной ценой: топ-5 проверенных моделей (фото)

Качественная мобильная фотография перестает быть редкостью среди телефонов среднего класса. Есть модели с продвинутой оптикой, оптической стабилизацией и умными алгоритмами обработки.

Фокус собрал подборку из пяти лучших недорогих смартфонов, детально разобрав характеристики их камер и общие спецификации.

Google Pixel 9a

За фотовозможности смартфона отвечает двойная тыльная камера, состоящая из 48-мегапиксельного основного сенсора (оптический размер 1/2.0", диафрагма f/1.7) и 13-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива с углом обзора 120 градусов. Главный модуль оснащен оптической (OIS) и электронной (gyro-EIS) стабилизацией, а также быстрым автофокусом Dual Pixel. Аппарат славится фирменными алгоритмами вычислительной фотографии от Google: здесь реализованы технологии Ultra HDR, Pixel Shift и функция Best Take для выбора лучшего выражения лица на групповых снимках. Гаджет умеет записывать детализированное видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду на основную камеру и 4K при 30 кадрах на 13-мегапиксельную фронталку.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: PhoneArena

В остальном Pixel 9a представляет собой надежный компактный аппарат с 6,3-дюймовым P-OLED дисплеем (120 Гц, пиковая яркость 2700 нит). Основой выступает фирменный процессор Tensor G4, работающий в связке с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 3.1 на 128/256 ГБ. К слову, более новый и дорогой Pixel 10a по железу не отличается. Смартфон получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также батарею на 5100 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Производитель гарантирует устройству 7 лет обновлений операционной системы Android с момента релиза в 2025-м.

Цена в Украине: от 18 499 грн.

Samsung Galaxy A56

Фотографический арсенал модели представлен тройной камерой. Основную работу выполняет 50-мегапиксельный сенсор (1/1.56", f/1.8) с поддержкой фазового автофокуса (PDAF) и оптической стабилизации (OIS). Его дополняют 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль (123 градуса) и 5-мегапиксельная камера для макросъемки. На передней панели установлена качественная 12-Мп селфи-камера. Смартфон поддерживает съемку видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду (как на основную, так и на фронтальную камеру) с электронной стабилизацией изображения (gyro-EIS), а также поддерживает функцию улучшения лиц Best Face и 10-битный HDR.

Samsung Galaxy A56 Фото: sammobile.com

Помимо камер, Galaxy A56 выделяется премиальными материалами корпуса: алюминиевая рамка сочетается с защитными стеклами Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади. Изображение выводится на 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой 120 Гц и яркостью до 1900 нит. Производительность обеспечивает средний чипсет Exynos 1580. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 45 Вт. Аппарат защищен от воды по стандарту IP67 и получит 6 крупных обновлений операционной системы. Это хороший выбор, поскольку модель значительно упала в цене после релиза A57, но фундаментально почти не уступает новинке.

Цена в Украине: от 14 849 грн.

Xiaomi 15T

Популярный субфлагман не так уж и далек от топовых моделей благодаря оптике, настроенной совместно с Leica. Главный модуль получил 50-мегапиксельный сенсор (1/1.55", f/1.7) с оптической стабилизацией. Ключевое преимущество модели — наличие полноценного 50-Мп телеобъектива, обеспечивающего 2-кратный оптический зум без потери качества. Третий модуль — 12-Мп сверхширик. Смартфон снимает видео с разрешением 4K при 60 кадрах в секунду, поддерживает 10-битный цвет (Rec. 2020) и стандарт HDR10+, что в сочетании с OIS и gyro-EIS выдает очень плавную и насыщенную картинку. Разрешение селфи-камеры составляет 32 Мп.

Смартфон Xiaomi 15T Фото: gsmarena.com

В качестве экрана используется 6,83-дюймовая AMOLED-матрица с частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и безопасным ШИМ-затемнением 3840 Гц. Гаджет построен на мощном процессоре Dimensity 8400 Ultra в связке с 12 ГБ оперативной памяти и скоростным накопителем UFS 4.1. Телефон защищен от погружения в воду (стандарт IP68). Емкость батареи составляет 5500 мАч, а комплектная зарядка на 67 Вт полностью восполняет энергию всего за 50 минут.

Цена в Украине: от 19 995 грн.

Redmi Note 15 Pro 4G

Главным козырем этого доступного смартфона выступает 200-мегапиксельный главный модуль (крупный размер 1/1.4", диафрагма f/1.7). Оптика оснащена всенаправленным фазовым автофокусом и оптической стабилизацией (OIS), что позволяет делать предельно детализированные снимки и захватывать максимум света в темное время суток. Второй модуль — базовая 8-Мп ультраширокоугольная камера. На лицевой панели расположился 32-Мп объектив для селфи. Единственным компромиссом стала запись видео: максимальное разрешение ограничено форматом 1080p при 60 кадрах в секунду (присутствует электронная стабилизация gyro-EIS).

Redmi Note 15 Pro 4G Фото: Phone Arena

Остальные характеристики тоже приличные. Аппарат получил 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей на 120 Гц, с пиковой яркостью 3200 нит и стеклом Gorilla Glass Victus 2. За быстродействие отвечает процессор Helio G200 Ultra в связке с 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Важным преимуществом стала кремний-углеродная батарея на 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки 45 Вт, плюс имеется защита корпуса от брызг по стандарту IP65.

Цена в Украине: от 10 676 грн.

Realme 15 5G

Смартфон предлагает отличный набор камер, особенно для любителей селфи. На тыльной стороне установлена двойная система: основная 50-Мп камера (1/1.95", f/1.8) с фазовым автофокусом и оптической стабилизацией (OIS), а также 8-Мп широкоугольный сенсор (112 градусов). Настоящей находкой для блогеров станет фронтальный датчик с внушительным разрешением 50 Мп. Примечательно, что модель умеет записывать стабилизированное (gyro-EIS) видео в высоком разрешении 4K при 30 кадрах в секунду как на основной, так и на фронтальный объектив, что является редкостью для данного бюджета.

Realme 15 5G Фото: SmartPrix

Переднюю панель занимает плавный 6,77-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Процессор Dimensity 7300+ будет шустро отрабатывать повседневные задачи. Realme 15 5G обладает степенью защиты от воды IP68/IP69 и питается от огромного аккумулятора на 7000 мАч. Мощный адаптер на 80 Вт заряжает батарею с 0 до 50% всего за 25 минут.

Цена в Украине: от 13 850 грн.

