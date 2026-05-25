Motorola Moto G37 Power против Samsung Galaxy M17: какой бюджетный смартфон лучше (фото)

Motorola Moto G37 Power и Samsung Galaxy M17 ориентированы на два совершенно разных типа покупателей бюджетных смартфонов.

Оба смартфона представлены в бюджетном ценовом сегменте и имеют свои преимущества и недостатки. Устройство Motorola фокусируется на длительном времени автономной работы и производительности, в то время как телефон Samsung предлагает более четкий экран и более лучшие камеры. Какой смартфон, Motorola Moto G37 Power или Samsung Galaxy M17 выбрать покупателям с ограниченным бюджетом? Об этом рассказали эксперты издания Gizmochina.

Motorola Moto G37 Power: характеристики

Экран: 6,67 дюймов, IPS LCD, частота обновления 120 Гц, качество HD+

Процессор: MediaTek Dimensity 6300

Оперативная память: 4 ГБ и 8 ГБ

Встроенная память: 128 ГБ и 512 ГБ

Основанная камера: 50 Мп

Фронтальная камера: 8 Мп

Батарея: 7000 мАч, проводная зарядка мощностью 30 Вт

Відео дня

Samsung Galaxy M17: характеристики

Экран: 6,7 дюймов, AMOLED, частота обновления 90 Гц, качество FHD+

Процессор: Exynos 1330

Оперативная память: 4 ГБ и 8 ГБ

Встроенная память: 128 ГБ

Основанная камера: 50 Мп + 5 Мп + 2 Мп

Фронтальная камера: 13 Мп

Батарея: 5000 мАч, проводная зарядка мощностью 25 Вт

Motorola Moto G37 Power Фото: Motorola

Motorola Moto G37 Power против Samsung Galaxy M17: дизайн и экран

Смартфон Motorola Moto G37 Power ориентирован на прочность и практичность благодаря отделке из эко-кожи и защите IP64. Задняя панель придает ему более премиальное ощущение в руке, чем можно было бы ожидать от бюджетного телефона. Стереодинамики и разъем для наушников добавляют преимущества.

Смартфон Samsung Galaxy M17 имеет более тонкий корпус, который вместе с защитой экрана Gorilla Glass Victus придают ему более изысканный вид. Хотя в нем отсутствуют стереодинамики и разъем для наушников, общий дизайн кажется более удобным для повседневного использования.

Экран у Samsung лучше с более глубоким уровнем контрастности. Цвета выглядят насыщеннее, черный цвет чище, а видео выглядит заметно четче.

Экран Motorola обеспечивает более плавную прокрутку и комфортные игры. Но более низкое разрешение экрана снижает четкость, особенно при чтении текста или просмотре видео.

Samsung Galaxy M17 обеспечивает лучшее визуальное восприятие и более изысканный дизайн. Motorola Moto G37 Power выделяется своей прочностью и стереозвуком.

Samsung Galaxy M17 Фото: Samsung

Motorola Moto G37 Power против Samsung Galaxy M17: процессор, батарея, время автономной работы

Смартфон Motorola Moto G37 Power выигрывает в производительности благодаря процессору MediaTek Dimensity 6300. Он быстрее загружает приложения и с ним лучше играть в игры.

Процессор Exynos 1330 у Samsung Galaxy M17 остается надежным для обычных задач, таких как просмотр социальных сетей и несложные игры. Но он не так быстро реагирует при более высоких нагрузках. Но этот недостаток компенсируется фирменной оболочкой One UI 7.

У Motorola Moto G37 Power более мощная батарея, а потому она обеспечивает почти 2 дня автономной работы телефона. У Samsung также хорошая батарея, которая позволяет пользоваться телефоном в течение всего дня. Но Motorola все же выигрывает.

Motorola Moto G37 Power – это лучший выбор для пользователей, ориентированных на производительность и время автономной работы. Galaxy M17 кажется более сбалансированным в долгосрочной перспективе благодаря программной поддержке Samsung.

Motorola Moto G37 Power против Samsung Galaxy M17: камера

У смартфона Samsung более универсальная камера. Galaxy M17 оснащен 50-мегапиксельным основным сенсором с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным объективом и макрокамерой, что дает пользователям больше возможностей для пейзажной и любительской фотографии.

Смартфон Motorola имеет только одну 50-мегапиксельную основную камеру. Снимки при дневном свете по-прежнему выглядят детализированными с естественными цветами, а возможность записи видео в разрешении 2K является преимуществом. Но отсутствие сверхширокоугольной съемки ограничивает творческие возможности, а стабильность съемки в условиях низкой освещенности не так высока.

У телефона Samsung 13-мегапиксельная фронтальная камера. Селфи получаются более четкими. Видеозвонки также выигрывают от более качественной фронтальной камеры.8-мегапиксельная фронтальная камера Motorola приемлема для повседневного использования, но фотографии кажутся менее четкими.

Moto G37 Power остается неплохим вариантом для повседневной фотосъемки, но Samsung обеспечивает более высокое качество изображения.

Motorola Moto G37 Power против Samsung Galaxy M17: цена

Ожидается, что Motorola Moto G37 Power стоит около 200 долларов, в то время как Samsung Galaxy M17 — около 150 долларов. По текущему курсу это примерно 8 850 гривен и 6 640 соответственно. Но цены могут отличаться в зависимости от страны и продавца.

Разница в цене делает устройство Samsung привлекательным для покупателей с ограниченным бюджетом, особенно учитывая AMOLED-экран и оптическую стабилизацию изображения. Motorola оправдывает более высокую цену более емким аккумулятором, более высокой производительностью, стереодинамиками и разъемом для наушников.

Motorola Moto G37 Power против Samsung Galaxy M17: какой смартфон лучше

Motorola Moto G37 Power выделяется как устройство, ориентированное на длительное время работы и предназначенное для активных пользователей. Samsung Galaxy M17 больше ориентирован на баланс и долгосрочную эксплуатацию. Для большинства покупателей в этом ценовом сегменте Samsung предлагает более полный набор функций, в то время как Motorola ориентирована на пользователей, которым необходима максимальная продолжительность работы.

Фокус уже писал о смартфонах с лучшими камерами и приятной ценой. Есть модели с продвинутой оптикой, оптической стабилизацией и умными алгоритмами обработки.