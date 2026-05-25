Хороший доступний смартфон середнього класу: Redmi Note 15 Pro+ або iQOO Z11 5G, що краще

Смартфони Redmi Note 15 Pro+ і iQOO Z11 5G пропонують функції флагманських пристроїв, але за менші гроші в середньому ціновому сегменті.

iQOO фокусується на тривалому часі автономної роботи та ігровій продуктивності, тоді як Redmi пропонує потужніші камери та мультимедійні функції. Представляємо порівняльний огляд Redmi Note 15 Pro+ і iQOO Z11 5G від експертів видання Gizmochina.

iQOO Z11 5G: характеристики

Екран: 6,83 дюйма, AMOLED, частота оновлення 144 Гц, яскравість 5000 ніт

Процесор: Snapdragon 7s Gen 4

Оперативна пам'ять: 8 Гб і 12 ГБ

Вбудована пам'ять: до 512ГБ

Основана камера: 50 Мп

Фронтальна камера: 32 Мп

Батарея: 9020 мАг, дротова зарядка потужністю 90 Вт

Redmi Note 15 Pro+: характеристики

Екран: 6,83 дюйма, AMOLED, частота оновлення 120 Гц, Dolby Vision, яскравість 3200 ніт

Процесор: Snapdragon 7s Gen 4

Оперативна пам'ять: 8 Гб і 12 ГБ

Вбудована пам'ять: до 512ГБ

Основана камера: 200 Мп + 8 Мп

Фронтальна камера: 32 Мп

Батарея: 6500 мАг, дротова зарядка потужністю 100 Вт

Redmi Note 15 Pro+ або iQOO Z11 5G: порівняння екрану

Смартфон iQOO Z11 5G є більш практичним завдяки міцному корпусу з класом захисту IP68/IP69 та екрану, оптимізованому для плавної роботи. Загальний дизайн більше орієнтований на ігри та продуктивність.

Смартфон Redmi Note 15 Pro+ має більш преміальний вигляд із захистом Gorilla Glass Victus 2, заявленою підвищеною міцністю, включно з поліпшеною стійкістю до падінь.

Обидва пристрої захищені від води і пилу, але додаткові шари захисту Redmi забезпечують більшу надійність при тривалому використанні.

Обидва телефони мають великі AMOLED-екрани з відмінною чіткістю і підтримкою HDR. iQOO Z11 пропонує більш плавну частоту оновлення і більшу пікову яскравість. Redmi Note 15 Pro+ компенсує це наявністю Dolby Vision, HDR10+, більш насиченою колірною глибиною.

Redmi Note 15 Pro+ або iQOO Z11 5G: процесор, батарея, час автономної роботи

Обидва смартфони працюють на чипсеті Snapdragon 7s Gen 4 у парі з графічним процесором Adreno 810, тому продуктивність у них практично однакова.

iQOO Z11 виграє завдяки пам'яті UFS 3.1, що сприяє швидшому завантаженню застосунків і кращій роботі ігор.

Redmi Note 15 Pro+ також демонструє хорошу продуктивність, але його пам'ять UFS 2.2 здається менш перспективною для цієї цінової категорії.

iQOO Z11 має батарею ємністю 9020 мАг, яка є однією з найпотужніших у середньому ціновому сегменті та значно перевершує за часом автономної роботи батарею Redmi ємністю 6500 мАг. Redmi компенсує це більш швидкою зарядкою потужністю 100 Вт.

Смартфони Redmi Note 15 Pro+ і iQOO Z11 5G пропонують функції флагманських пристроїв, але за менші гроші в середньому ціновому сегменті Фото: Gizmochina

Redmi Note 15 Pro+ або iQOO Z11 5G: порівняння камери

Redmi Note 15 Pro+ явно орієнтований на покупців, яким важлива камера, завдяки своєму 200-мегапіксельному основному сенсору, підтримці оптичної стабілізації зображення та виділеній надширококутній камері. Фотографії має кращу деталізацію.

У iQOO Z11 використовується простіша подвійна камера з основним 50-мегапіксельним сенсором і додатковим об'єктивом. Хоча основна камера повинна добре справлятися з повсякденною фотозйомкою, відсутність надширококутної камери обмежує її гнучкість.

Відео виходить хорошим на обох пристроях, але стабілізація і вища частота кадрів у Redmi забезпечують більшу творчу гнучкість. Обидва телефони оснащені 32-мегапіксельними фронтальними камерами, але iQOO виграє завдяки підтримці запису відео у форматі 4K. Redmi Note 15 Pro+ загалом є більш потужним камерофоном.

Redmi Note 15 Pro+ або iQOO Z11 5G: порівняння ціни

Ціна iQOO Z11 починається від 300 доларів або трохи більше 13 000 гривень за поточним курсом, а ціна Redmi Note 15 Pro+ починається від 360 доларів або майже 16 000 гривень. Але ціни відрізняються залежно від країни і продавця.

За свою ціну iQOO Z11 пропонує дуже потужну батарею, плавність екрана флагманського рівня та швидшу вбудовану пам'ять. Він здається привабливим для геймерів та активних користувачів, які ставлять продуктивність вище за універсальність камери.

Redmi Note 15 Pro+ виправдовує свою вищу ціну більш преміальною збіркою, кращою міцністю, потужнішим апаратним забезпеченням камери, підтримкою Dolby Vision і багатшими мультимедійними функціями.

Redmi Note 15 Pro+ або iQOO Z11 5G: який смартфон кращий

Смартфон iQOO Z11 пропонує більш вигідне співвідношення ціни та якості, особливо для покупців, орієнтованих на ігри та тривалий час автономної роботи. Смартфон Redmi Note 15 Pro+ підходить для користувачів, яким важливіша якість камери, покращений екран і преміальний дизайн.

