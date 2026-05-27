Google Play попередить про зниклі з магазину додатки: що відомо про функцію

У майбутніх оновленнях Google Play може з'явитися повідомлення про те, що завантажений застосунок видалено і його не можна ні завантажити, ні оновити.

Google незабаром може почати надсилати повідомлення користувачам телефонів Android про те, що встановлений на смартфоні застосунок було видалено з асортименту Google Play. Зараз магазин сповіщає користувачів тільки про серйозні загрози безпеці, які може становити додаток, але не повідомляє про те, що його видалено розробником. Рядки, виявлені в Google Play версії 51.4.19, показують незавершений код, призначений для попередження користувачів про те, що видалені додатки більше не отримуватимуть оновлення, пише Android Authority.

Якщо ви досить довго користуєтеся телефоном Android, ви, ймовірно, стикалися з ситуацією, коли програми, яку ви встановили на свій телефон раніше, більше немає в Google Play.

Жодних попереджень або повідомлень про це не надходить, і ви навіть не помітите, що цей застосунок було видалено зі списку магазину, якщо не дізнаєтеся про це в новинах або не спробуєте встановити застосунок на новий пристрій.

Ситуація може незабаром змінитися, оскільки Google може почати повідомляти користувачів про видалення встановлених додатків з Google Play.

Наразі Google Play повідомляє користувачів, коли додаток є потенційно небезпечним або заблокований за серйозні порушення безпеки. Але Google Play не повідомляє користувачів про видалення або виключення додатка зі списку зі звичайних причин, таких як незначні порушення політики або самостійне видалення розробником.

У Google Play версії 51.4.19 з'явилися рядки коду, які вказують на можливість швидкої зміни ситуації: магазин повідомлятиме користувачів про видалення додатків.

Рядки змінюються залежно від кількості видалених додатків. Основна мета повідомлення користувачів, мабуть, полягає в інформуванні їх про те, що в майбутньому оновлень для програми в Google Play не буде.

