Samsung Galaxy S26 проти Vivo X300 FE: названо смартфон із найкращою камерою у 2026 році (фото)

Експерти представили порівняльний огляд смартфонів Samsung Galaxy S26 і Vivo X300 FE. Перевага першого в програмному забезпеченні та процесорі, у другого — в батареї та камері.

Vivo X300 FE і Samsung Galaxy S26 являють собою два абсолютно різних підходи до створення компактного флагманського смартфона. Експерти пропонують оцінити, який телефон забезпечує найкраще враження з погляду продуктивності, фотозйомки та часу автономної роботи, пише Gizmochina.

Samsung Galaxy S26: характеристики

Екран: 6,3 дюйма, Dynamic LTPO AMOLED 2X, FHD+, частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість 2600 ніт

Процесор: Exynos 2600

Оперативна пам'ять: до 12 ГБ

Вбудована пам'ять: до 512 ГБ

Основна камера: 50 Мп + 10 Мп + 12 Мп

Фронтальна камера: 12 Мп

Батарея: 4300 мАг, дротова зарядка потужністю 25 Вт, бездротова — 15 Вт

Vivo X300 FE: характеристики

Екран: 6.31-дюйма, LTPO AMOLED, частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість 5000 ніт

Процесор: Snapdragon 8 Gen 5

Оперативна пам'ять: до 12 ГБ

Вбудована пам'ять: до 512 ГБ

Основна камера: 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп

Фронтальна камера: 50 Мп

Батарея: 6500 мАг, дротова зарядка потужністю 90 Вт, бездротова — 40 Вт

Samsung Galaxy S26 і Vivo X300 FE Фото: Gizmochina

Samsung Galaxy S26 проти Vivo X300 FE: екран

Обидва смартфони орієнтовані на покупців компактних флагманських пристроїв.

Vivo X300 FE пропонує чіткіший екран із надзвичайно високою піковою яскравістю. Відмінно підходить для перегляду мультимедіа. У Samsung екран має хорошу передачу кольору, але через нижчу роздільну здатність смартфон трохи поступається конкуренту.

Vivo X300 FE здається більш амбітним завдяки яскравішому і чіткішому дисплею, але Samsung Galaxy S26 здається більш збалансованим для повсякденного використання.

Samsung Galaxy S26 проти Vivo X300 FE: продуктивність, батарея і час автономної роботи

Обидва телефони забезпечують високу продуктивність флагманських пристроїв. І все ж Samsung Galaxy S26 трохи перевершує конкурента за обчислювальною потужністю завдяки процесору Exynos 2600.

Варто зазначити, що фірмова оболонка One UI 8.5 залишається однією з найоптимізованіших оболонок Android, а тому забезпечує більш швидку та плавну роботу додатків. Але Vivo X300 FE все ж має хорошу продуктивність завдяки процесору Snapdragon 8 Gen 5 у парі з вбудованою пам'яттю зі швидким опрацюванням даних UFS 4.1.

Samsung Galaxy S26 поступається Vivo X300 FE за часом автономної роботи через менш ємну батарею. Телефон також довше заряджається.

Samsung пропонує досконалішу флагманську продуктивність, але Vivo домінує за часом автономної роботи та швидкістю зарядки.

Samsung Galaxy S26 проти Vivo X300 FE: камера

Смартфон Vivo оснащений більш потужною потрійною основною камерою. Цей пристрій підходить для створення якісних фотографій і відео з роздільною здатністю 8K.

Основну камеру Samsung Galaxy S26 можна назвати надійною та збалансованою. Надширококутний об'єктив виглядає потужнішим, ніж у Vivo, а програмне забезпечення Samsung дає змогу створювати якісніші фотографії для соціальних мереж.

Vivo отримує помітну перевагу завдяки 50-мегапіксельній фронтальній камері, що створює чіткіші та деталізованіші знімки, особливо за денного світла. 12-мегапіксельна фронтальна камера Samsung забезпечує надійне перенесення кольорів та чудову якість відеодзвінків, та все ж поступається обладнанню Vivo.

Samsung Galaxy S26 проти Vivo X300 FE: ціна

Vivo X300 FE коштує близько 950 доларів (приблизно 42 000 гривень за поточним курсом), тоді як Samsung Galaxy S26 коштує близько 900 доларів (приблизно 40 000 гривень за поточним курсом). Ціни відрізняються залежно від конфігурації, а також можуть відрізнятися залежно від країни і продавця.

Samsung Galaxy S26 проти Vivo X300 FE: вердикт

Vivo X300 FE сприймається як флагман, розроблений для максимальної продуктивності за свою ціну, в той час як Samsung позиціонує S26 як більш вишуканий флагман для активного способу життя. Vivo X300 FE пропонує найкраще співвідношення ціни та якості, особливо для покупців, орієнтованих на батарею та камеру. Samsung Galaxy S26 виправдовує свою ціну за рахунок програмного забезпечення та продуктивності.

