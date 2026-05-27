Samsung Galaxy S26 против Vivo X300 FE: назван смартфон с лучшей камерой в 2026 году (фото)

Эксперты представили сравнительный обзор смартфонов Samsung Galaxy S26 и Vivo X300 FE. Преимущество первого в программном обеспечении и процессоре, у второго — в батарее и камере.

Vivo X300 FE и Samsung Galaxy S26 представляют собой два совершенно разных подхода к созданию компактного флагманского смартфона. Эксперты предлагают оценить, какой телефон обеспечивает лучшее впечатление с точки зрения производительности, фотосъемки и времени автономной работы, пишет Gizmochina.

Samsung Galaxy S26: характеристики

Экран: 6,3 дюйма, Dynamic LTPO AMOLED 2X, FHD+, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 2600 нит

Процессор: Exynos 2600

Оперативная память: до 12 ГБ

Встроенная память: до 512 ГБ

Основная камера: 50 Мп + 10 Мп + 12 Мп

Фронтальная камера: 12 Мп

Батарея: 4300 мАч, проводная зарядка мощностью 25 Вт, беспроводная – 15 Вт

Vivo X300 FE: характеристики

Экран: 6.31-дюйма, LTPO AMOLED, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 5000 нит

Процессор: Snapdragon 8 Gen 5

Оперативная память: до 12 ГБ

Встроенная память: до 512 ГБ

Основная камера: 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп

Фронтальная камера: 50 Мп

Батарея: 6500 мАч, проводная зарядка мощностью 90 Вт, беспроводная – 40 Вт

Samsung Galaxy S26 и Vivo X300 FE Фото: Gizmochina

Samsung Galaxy S26 против Vivo X300 FE: экран

Оба смартфона ориентированы на покупателей компактных флагманских устройств.

Vivo X300 FE предлагает более четкий экран с чрезвычайно высокой пиковой яркостью. Отлично подходит для просмотра мультимедиа. У Samsung экран имеет хорошую цветопередачу, но из-за более низкого разрешения смартфон немного уступает конкуренту.

Vivo X300 FE кажется более амбициозным благодаря более яркому и четкому дисплею, но Samsung Galaxy S26 кажется более сбалансированным для повседневного использования.

Samsung Galaxy S26 против Vivo X300 FE: производительность, батарея и время автономной работы

Оба телефона обеспечивают высокую производительность флагманских устройств. И все же Samsung Galaxy S26 немного превосходит конкурента по вычислительной мощности благодаря процессору Exynos 2600.

Стоит отметить, что фирменная оболочка One UI 8.5 остается одной из самых оптимизированных оболочек Android, а потому обеспечивает более быструю и плавную работу приложений. Но Vivo X300 FE все же имеет хорошую производительность благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 5 в паре со встроенной памятью с быстрой обработкой данных UFS 4.1.

Samsung Galaxy S26 уступает Vivo X300 FE по времени автономной работы из-за менее емкой батареи. Телефон также дольше заряжается.

Samsung предлагает более совершенную флагманскую производительность, но Vivo доминирует по времени автономной работы и скорости зарядки.

Samsung Galaxy S26 против Vivo X300 FE: камера

Смартфон Vivo оснащен более мощной тройной основной камерой. Это устройство подходит для создания качественных фотографий и видео в разрешении 8K.

Основную камеру Samsung Galaxy S26 можно назвать надежной и сбалансированной. Сверхширокоугольный объектив выглядит мощнее, чем у Vivo, а программное обеспечение Samsung позволяет создавать более качественные фотографии для социальных сетей.

Vivo получает заметное преимущество благодаря 50-мегапиксельной фронтальной камере, которая создает более четкие и детализированные снимки, особенно при дневном свете.12-мегапиксельная фронтальная камера Samsung обеспечивает надежную цветопередачу и отличное качество видеозвонков и все же уступает оборудованию Vivo.

Samsung Galaxy S26 против Vivo X300 FE: цена

Vivo X300 FE стоит около 950 долларов (примерно 42 000 гривен по текущему курсу), в то время как Samsung Galaxy S26 стоит около 900 долларов (примерно 40 000 гривен по текущему курсу). Цены отличаются в зависимости от конфигурации, а также могут отличаться в зависимости от страны и продавца.

Samsung Galaxy S26 против Vivo X300 FE: вердикт

Vivo X300 FE воспринимается как флагман, разработанный для максимальной производительности за свою цену, в то время как Samsung позиционирует S26 как более изысканный флагман для активного образа жизни. Vivo X300 FE предлагает лучшее соотношение цены и качества, особенно для покупателей, ориентированных на батарею и камеру. Samsung Galaxy S26 оправдывает свою цену за счет программного обеспечения и производительности.

