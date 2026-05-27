OnePlus Nord CE 6 Lite против Poco M8: какой бюджетный смартфон лучше в 2026 году

Похожие устройства предлагают высокую производительность флагманских смартфонов за меньшие деньги. Но OnePlus Nord CE 6 Lite и Poco M8 также имеют и свои недостатки

Poco M8 и OnePlus Nord CE 6 Lite представляют собой смартфоны, которые подойдут тем, кто ищет высокую производительность флагманских устройств, но не хочет тратить на них много денег. Один смартфон делает ставку на время автономной работы, а другой – на премиальное качество экрана. Это сравнение показывает, какой телефон предлагает собой более выгодное устройство для разных пользователей, пишет Gizmochina.

OnePlus Nord CE 6 Lite: технические характеристики

Экран: 6,72 дюйма, IPS LCD, частота обновления 144 Гц, пиковая яркость 1000 нит

Процессор: MediaTek Dimensity 7400 Apex

Оперативная память: до 8 ГБ

Встроенная память: до 256 ГБ

Основанная камера: 50 Мп

Фронтальная камера: 8 Мп

Батарея: 7000 мАч, проводная зарядка мощностью 45 Вт

Poco M8: технические характеристики

Экран: 6,77 дюйма, AMOLED, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 3200 нит

Процессор: Snapdragon 6 Gen 3

Оперативная память: до 8 ГБ

Встроенная память: до 512 ГБ

Основанная камера: 50 Мп

Фронтальная камера: 20 Мп

Батарея: 5520 мАч, проводная зарядка мощностью 45 Вт

Poco M8 и OnePlus Nord CE 6 Lite представляют собой смартфоны, которые подойдут тем, кто ищет высокую производительность флагманских устройств, но не хочет тратить на них много денег Фото: Gizmochina

OnePlus Nord CE 6 Lite против Poco M8: сравнение экрана

Смартфон OnePlus Nord CE 6 Lite ориентирован больше на ежедневное длительное использование благодаря лаконичному и прочному дизайну, а также защите IP64. В то же время Poco M8 имеет защиту IP66, устойчивость к падениям и более изящный корпусом, а AMOLED-экран придает ему ощущение устройства премиум-сегмента.

У OnePlus Nord CE 6 Lite прокрутка и игры ощущаются плавно, а яркость экрана достаточна для хорошей видимости на улице. Преимущество Poco M8 состоит в том, что он оснащен более современным экраном с поддержкой HDR и чрезвычайно высокой пиковой яркостью. Цвета на экране выглядят насыщеннее.

Poco M8 Фото: gsmarena.com

OnePlus Nord CE 6 Lite против Poco M8: сравнение батареи и времени автономной работы

OnePlus Nord CE 6 Lite благодаря процессору MediaTek Dimensity 7400 и внутренней памяти UFS 3.1 имеет явное преимущество в скорости загрузки приложений. Телефон явно работает быстрее при интенсивном использовании.

Хотя общая производительность Poco M8 остается стабильной для повседневных задач и несложных игр, она больше ориентирована на эффективность, чем на максимальную скорость. Poco M8 использует процессор Snapdragon 6 Gen 3 с внутренней памятью UFS 2.2.

По времени автономной работы OnePlus Nord CE 6 Lite явно выигрывает. Телефон может работать на одном заряде при активном использовании более суток. У Poco M8 батарея имеет меньшую емкость, а потому время автономной работы сокращается. Но телефон OnePlus заряжается дольше.

OnePlus Nord CE 6 Lite Фото: OnePlus

OnePlus Nord CE 6 Lite против Poco M8: сравнение камеры

Оба смартфона имеют 50-мегапиксельную основную камеру с фазовой автофокусировкой, и в условиях дневного света качество изображения остается достаточно конкурентоспособным. Но для съемки видео лучше подходит OnePlus Nord CE 6 Lite, ведь его камера обеспечивает сбалансированные цвета и резкость, плюс есть возможность записи в формате 4К. С помощью Poco M8 можно получить яркие изображения с более насыщенным контрастом, что многим пользователям может пригодиться при загрузке в социальные сети.

В то же время Poco M8 выигрывает за счет 20-мегапиксельной фронтальной камеры, которая обеспечивает более четкие детали и более светлые оттенки кожи по сравнению с 8-мегапиксельной камерой OnePlus Nord CE 6 Lite. Для видеозвонков лучше походит фронтальная камера Poco M8, хотя у OnePlus фронтальная камера неплохо справляется со своими задачами.

OnePlus Nord CE 6 Lite против Poco M8: сравнение цены

Цена на OnePlus Nord CE 6 Lite начинается от 275 долларов (от примерно 12 200 гривен по текущему курсу). Цена на Poco M8 начинается от 200 долларов (от примерно 8 800 гривен). Цены могут отличаться в зависимости ото страны и продавца.

OnePlus Nord CE 6 Lite против Poco M8: какой смартфон лучше

Несмотря на то, что оба устройства имеют ряд общих характеристик, цена заметно отличается.

Смартфон Poco M8 предлагает лучшее соотношение цены и качества в целом, в то время как OnePlus Nord CE 6 Lite оправдывает свою цену главным образом за счет продолжительности автономной работы и более высокой производительности памяти.

