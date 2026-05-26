Бюджетный флагман с мощной камерой: новинка Xiaomi рассекречена до анонса (фото)

Компания Xiaomi готовится представить субфлагманский смартфон Xiaomi 17T Pro, который занимает занимает занимает промежуточное звено между премиальными и бюджетными моделями.

Серия смартфонов Xiaomi 17T официально выйдет 28 мая 2026 года. Некоторые ключевые характеристики Xiaomi 17T Pro бренд раскрыл в соцсети X.

Сообщается, что Xiaomi 17T Pro оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 7000 мАч. Компания отметила, что это самый большой аккумулятор, который ей приходилось создавать для мировых рынков.

Xiaomi 17T Pro Фото: winfuture.de

По данным Xiaomi, будущий смартфон может обеспечить до 9,5 часов непрерывной видеозаписи на одном заряде. Характеристики зарядки телефона пока не обнародованы.

Важно

Более дешевые альтернативы флагманам: эксперт сравнил Motorola Edge 70 Pro и Poco X8 Pro (фото)

Xiaomi также подтвердила, что Xiaomi 17T Pro будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 9500, способном обеспечивать мгновенную реакцию на телеобъективах в реальном времени, бесперебойную серийную съемку и естественный вид портретов, независимо от того, насколько быстро меняется момент.

Відео дня

Более ранние утечки указывают на то, что Xiaomi 17T Pro будет оснащен 50-мегапиксельным основным сенсором Light Fusion 950, 50-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом, 12-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и 32-мегапиксельной фронтальной камерой.

Ожидаемая цена Xiaomi 17T Pro — от 999 евро (около 51521 грн).

Напомним, Honor представила смартфон Honor 600 Super Edition с хорошим соотношением цены и качества.

Фокус также сообщал, что Lenovo представила игровой смартфон Legion Y70 (2026) с мощным чипом и емкой батареей.