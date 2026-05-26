Бюджетный флагман с мощной камерой: новинка Xiaomi рассекречена до анонса (фото)
Компания Xiaomi готовится представить субфлагманский смартфон Xiaomi 17T Pro, который занимает занимает занимает промежуточное звено между премиальными и бюджетными моделями.
Серия смартфонов Xiaomi 17T официально выйдет 28 мая 2026 года. Некоторые ключевые характеристики Xiaomi 17T Pro бренд раскрыл в соцсети X.
Сообщается, что Xiaomi 17T Pro оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 7000 мАч. Компания отметила, что это самый большой аккумулятор, который ей приходилось создавать для мировых рынков.
По данным Xiaomi, будущий смартфон может обеспечить до 9,5 часов непрерывной видеозаписи на одном заряде. Характеристики зарядки телефона пока не обнародованы.
Xiaomi также подтвердила, что Xiaomi 17T Pro будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 9500, способном обеспечивать мгновенную реакцию на телеобъективах в реальном времени, бесперебойную серийную съемку и естественный вид портретов, независимо от того, насколько быстро меняется момент.
Более ранние утечки указывают на то, что Xiaomi 17T Pro будет оснащен 50-мегапиксельным основным сенсором Light Fusion 950, 50-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом, 12-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и 32-мегапиксельной фронтальной камерой.
- Ожидаемая цена Xiaomi 17T Pro — от 999 евро (около 51521 грн).
