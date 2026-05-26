Недорогой смартфон с камерой 200 МП и большой батареей: сколько стоит новинка Honor (фото)

Компания Honor представила новый смартфон Honor 600 Super Edition, который позиционируется как устройство с хорошим соотношением цены и функционала.

Характеристики смартфона Honor 600 Super Edition компания раскрыла на своем официальном сайте.

По сравнению с базовым Honor 600, вариант Super Edition получил значительно более узкий модуль камеры, подобный iPhone Air. Еще одним существенным обновлением стала большая емкость аккумулятора — 8600 мАч. Зарядка происходит через USB-C мощностью до 80 Вт.

Цвета Honor 600 Super Edition Фото: Honor

Honor 600 Super Edition использует чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, который имеет пять производительных ядер ARM Cortex-A720 и три эффективных ядра Cortex-A520.

Смартфон оснащен 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем имеет разрешение 2728 × 1264 пикселей и пиковую яркость HDR 8000 нит с возможными 1800 нит по всей площади экрана. Кроме того, дисплей имеет чрезвычайно тонкие рамки.

Что касается камеры, Honor 600 Super Edition получил основную камеру 200 МП f/1.9, сверхширокоугольную камеру 12 МП f/2.2 и 50-мегапиксельную фронтальную камеру f/2.0. Также есть слот для двух SIM-карт, сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и чип NFC.

Сейчас Honor 600 Super Edition уже доступен в Китае с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Дата международного запуска пока не обнародована.

Цена Honor 600 Super Edition:

256 ГБ — 485 долларов (около 21 477 грн);

512 ГБ — 545 долларов (около 24 134 грн).

