Недорогие смартфоны с хорошими параметрами: эксперт посоветовал 2 недооцененные модели (фото)

Смартфоны Oppo Reno 13 Pro и Oppo Reno 12 FS 5G были представлены в 2024 году, однако они способны превзойти некоторые новейшие модели среднего класса по ряду характеристик.

Испытав ряд смартфонов Oppo, обозреватель техники Роланд Мур-Кольер определил лучшие бюджетные варианты, которые можно приобрести сегодня. О преимуществах Reno 13 Pro и Reno 12 FS 5G он рассказал в статье для TechRadar

Oppo Reno 13 Pro

Oppo Reno 13 Pro

Oppo Reno 13 Pro представляет собой субфлагман 2024 года, который до сих пор предлагает солидные характеристики. Поскольку это не новый смартфон, его цена сегодня существенно ниже стартовой.

Reno 13 Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 8350 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти. Его аккумулятор емкостью 5800 мАч выдерживает два полных дня использования, что особенно примечательно учитывая дисплей с высоким разрешением 6,83 дюйма.

Відео дня

Что касается камер, Reno 13 Pro оснащен 50-мегапиксельным основным объективом, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 50-мегапиксельным телеобъективом с 3,5-кратным оптическим зумом. Наличие зум-объектива дает Reno 13 Pro значительное преимущество среди других телефонов среднего класса. Также есть 50-мегапиксельная фронтальная камера.

Характеристики Oppo Reno 13 Pro:

вес — 95 г;

размеры — 162,8 x 76,6 x 7,6 мм;

ОС — ColorOS 15;

размер экрана — 6,83 дюйма;

разрешение — 1272 x 2800;

процессор — MediaTek Dimensity 8350;

оперативная память — 12 ГБ;

память — 512 ГБ;

аккумулятор — 5800 мАч;

камеры — основная 50 МП + 8 МП + 50 МП, фронтальная 50 МП;

цена — от 29 997 грн.

Oppo Reno 12 FS 5G

Oppo Reno 12 FS 5G

Смартфон Oppo Reno 12 FS 5G дебютировал в 2024 году как модель среднего класса. Несмотря на это, устройство относительно легко справляется с большинством повседневных задач.

Oppo Reno 12 FS оснащен большим 6,67-дюймовым дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает приличное время автономной работы, особенно в режиме ожидания.

Важно

Galaxy A57 против iPhone 17e: эксперт выяснил, какой смартфон лучше купить (фото)

Смартфон получил чипсет MediaTek Dimensity 6300, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти. Хотя Dimensity 6300 не лидирует ни в каких тестах, он достаточно мощный, чтобы продержаться в течение дня с удивительно хорошей игровой производительностью.

Эксперт предупредил, что Oppo Reno 12 FS имеет не лучшие камеры, однако инструменты фотографирования поддерживаются рядом опций и режимов искусственного интеллекта. Также есть встроенный Google Gemini.

Характеристики Oppo Reno 12 FS:

вес — 187 г;

размеры — 163,05 x 75,75 x 7,76 мм;

ОС — ColorOS 14;

размер экрана — 6,67 дюйма;

разрешение — 1080 x 2400;

процессор — MediaTek Dimensity 6300;

оперативная память — 12 ГБ;

память — 512 ГБ;

аккумулятор — 5000 мАч;

камеры — основная 50 МП + 8 МП + 2 МП, фронтальная 32 МП;

цена — от 10 000 грн.

Напомним, RedMagic 10 Air предлагает редкое сочетание высокой производительности, игровых функций и доступной цены.

Фокус также сообщал, что Lenovo представила новый смартфон Legion Y70 (2026) с мощным процессором.