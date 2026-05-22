Недорогі смартфони з хорошими параметрами: експерт порадив 2 недооцінені моделі (фото)

Смартфони Oppo Reno 13 Pro та Oppo Reno 12 FS 5G були представлені у 2024 році, проте вони здатні перевершити деякі найновіші моделі середнього класу за низкою характеристик.

Випробувавши низку смартфонів Oppo, оглядач техніки Роланд Мур-Кольєр визначив найкращі бюджетні варіанти, які можна придбати сьогодні. Про переваги Reno 13 Pro та Reno 12 FS 5G він розповів у статті для TechRadar

Oppo Reno 13 Pro

Oppo Reno 13 Pro являє собою субфлагман 2024 року, який досі пропонує солідні характеристики. Оскільки це не новий смартфон, його ціна сьогодні суттєво нижча за стартову.

Reno 13 Pro працює на процесорі MediaTek Dimensity 8350 у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ пам'яті. Його акумулятор ємністю 5800 мАг витримує два повні дні використання, що особливо примітно з огляду на дисплей з високою роздільною здатністю 6,83 дюйма.

Що стосується камер, Reno 13 Pro оснащений 50-мегапіксельним основним об’єктивом, 8-мегапіксельною надширококутною камерою та 50-мегапіксельним телеоб'єктивом з 3,5-кратним оптичним зумом. Наявність зум-об'єктива дає Reno 13 Pro значну перевагу серед інших телефонів середнього класу. Також є 50-мегапіксельна фронтальна камера.

Характеристики Oppo Reno 13 Pro:

вага — 95 г;

розміри — 162,8 x 76,6 x 7,6 мм;

ОС — ColorOS 15;

розмір екрана — 6,83 дюйма;

роздільна здатність — 1272 x 2800;

процесор — MediaTek Dimensity 8350;

оперативна пам'ять — 12 ГБ;

пам'ять — 512 ГБ;

акумулятор — 5800 мАг;

камери — основна 50 МП + 8 МП + 50 МП, фронтальна 50 МП;

ціна — від 29 997 грн.

Oppo Reno 12 FS 5G

Смартфон Oppo Reno 12 FS 5G дебютував у 2024 році як модель середнього класу. Попри це, пристрій відносно легко справляється з більшістю повсякденних завдань.

Oppo Reno 12 FS оснащений великим 6,67-дюймовим дисплеєм FHD+ з частотою оновлення 120 Гц. Акумулятор ємністю 5000 мАг забезпечує пристойний час автономної роботи, особливо у режимі очікування.

Смартфон отримав чипсет MediaTek Dimensity 6300, 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ пам'яті. Хоча Dimensity 6300 не лідирує в жодних тестах, він достатньо потужний, щоб протриматися протягом дня з напрочуд хорошою ігровою продуктивністю.

Експерт попередив, що Oppo Reno 12 FS має не найкращі камери, однак інструменти фотографування підтримуються низкою опцій та режимів штучного інтелекту. Також є вбудований Google Gemini.

Характеристики Oppo Reno 12 FS:

вага — 187 г;

розміри — 163,05 x 75,75 x 7,76 мм;

ОС — ColorOS 14;

розмір екрана — 6,67 дюйма;

роздільна здатність — 1080 x 2400;

процесор — MediaTek Dimensity 6300;

оперативна пам'ять — 12 ГБ;

пам'ять — 512 ГБ;

акумулятор — 5000 мАг;

камери — основна 50 МП + 8 МП + 2 МП, фронтальна 32 МП;

ціна — від 10 000 грн.

