Недорогий смартфон з камерою 200 МП та великою батареєю: скільки коштує новинка Honor (фото)

Компанія Honor представила новий смартфон Honor 600 Super Edition, який позиціонується як пристрій з хорошим співвідношенням ціни та функціоналу.

Характеристики смартфона Honor 600 Super Edition компанія розкрила на своєму офіційному сайті.

Порівняно з базовим Honor 600, варіант Super Edition отримав значно вужчий модуль камери, подібний до iPhone Air. Ще одним суттєвим оновленням стала більша ємність акумулятора — 8600 мАг. Заряджання відбувається через USB-C потужністю до 80 Вт.

Кольори Honor 600 Super Edition Фото: Honor

Honor 600 Super Edition використовує чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, який має п'ять продуктивних ядер ARM Cortex-A720 та три ефективні ядра Cortex-A520.

Смартфон оснащений 6,57-дюймовим AMOLED-дисплеєм має роздільну здатність 2728 × 1264 пікселів та пікову яскравість HDR 8000 ніт з можливими 1800 ніт по всій площі екрана. Окрім того, дисплей має надзвичайно тонкі рамки.

Що стосується камери, Honor 600 Super Edition отримав основну камеру 200 МП f/1.9, надширококутну камеру 12 МП f/2.2 та 50-мегапіксельну фронтальну камеру f/2.0. Також є слот для двох SIM-карт, сканер відбитків пальців, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 та чіп NFC.

Наразі Honor 600 Super Edition вже доступний у Китаї з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ пам'яті. Дата міжнародного запуску поки не оприлюднена.

Ціна Honor 600 Super Edition:

256 ГБ — 485 доларів (близько 21 477 грн);

512 ГБ — 545 доларів (близько 24 134 грн).

