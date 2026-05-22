Який бюджетний смартфон купити у 2026 році: OnePlus Nord CE 6 проти iQOO Z11 (фото)

Компанії OnePlus та iQOO пропонують чудові смартфони середнього класу, оснащені деякими флагманськими функціями. Проте пріоритети брендів дещо різняться.

Експерти порталу Gizmochina порівняли середньобюджетні смартфони OnePlus Nord CE 6 та iQOO Z11 5G та назвали кращий варіант у 2026 році.

Дизайн та дисплей

Обидва смартфони отримали AMOLED-дисплей, захист IP68/IP69, стереодинаміки та сучасний дизайн з плоскою рамкою. Nord CE 6 має 6,78-дюймовий екран з частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю до 3600 ніт, а iQOO Z11 пропонує трохи більшу 6,83-дюймову AMOLED-панель, пікову яскравість 5000 ніт та частоту оновлення 144 Гц.

OnePlus Nord CE 6 Фото: OnePlus

Загалом iQOO Z11 має перевагу у яскравості та мультимедійній потужності, тоді як дисплей Nord CE 6 відчувається трохи збалансованішим та приємнішим для очей під час тривалого використання.

Продуктивність та акумулятор

OnePlus Nord CE 6 та iQOO Z11 використовують процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 у поєднанні з графікою Adreno 810, тож забезпечують приблизно однакову продуктивність. Вони досить швидкі для повсякденного використання, багатозадачності, скролінгу соціальних мереж та ігор. Однак експерти зауважили, що OnePlus Nord CE 6 більш плавний тоді як iQOO Z11 має більший обсяг пам'яті.

Nord CE 6 оснащений акумулятором ємністю 8000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 80 Вт та зворотної дротової зарядки. Своєю чергою iQOO Z11 має батарею на 9020 мАг та швидшу зарядку потужністю 90 Вт.

Камера

OnePlus Nord CE 6 отримав основний сенсор 50 МП з оптичною стабілізацією зображення (OIS) та підтримує запис у форматі 4K із роздільною здатністю 1080p зі швидкістю до 120 кадрів/с. Водночас iQOO Z11 має основну камеру МП з підтримкою OIS та більшим 1/1,95-дюймовим сенсором, який трохи краще знімає в умовах слабкого освітлення. Обидва смартфони мають фронтальні камери 32 МП, здатні записувати відео у форматі 4K.

Як зазначають експерти, на папері iQOO Z11 пропонує потужніше обладнання, особливо для зйомки в умовах слабкого освітлення. Селфі-камера iQOO також часом чіткіша, хоча іноді вона схиляється до агресивної обробки. При цьому Nord CE 6 загалом забезпечує більш збалансований та надійний досвід зйомки.

Ціни

IQOO Z11 Фото: iQOO

Офіційна ціна OnePlus Nord CE 6 становить 330 доларів, тоді як як iQOO Z11 коштує близько 300 доларів, залежно від об’єму оперативної пам'яті. На думку експертів, iQOO Z11 пропонує краще співвідношення ціни та якості обладнання.

Висновки

Загалом OnePlus Nord CE 6 добре працює в кожній категорії, не акцентуючи увагу на одній області. Цей смартфон поєднує плавний AMOLED-дисплей, надійні камери, великий акумулятор та відшліфоване програмне забезпечення у доволі практичному корпусі.

З іншого боку iQOO Z11 5G обіцяє потужніший акумулятор, яскравіший дисплей, підтримку NFC та більший обсяг пам'яті, що робить його привабливим для геймерів, активних користувачів та покупців, орієнтованих на мультимедіа. Хоча обидва смартфони є хорошими варіантами середнього класу, iQOO Z11 видається більш амбітним.

