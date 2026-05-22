Какой бюджетный смартфон купить в 2026 году: OnePlus Nord CE 6 против iQOO Z11 (фото)

Компании OnePlus и iQOO предлагают отличные смартфоны среднего класса, оснащенные некоторыми флагманскими функциями. Однако приоритеты брендов несколько различаются.

Эксперты портала Gizmochina сравнили среднебюджетные смартфоны OnePlus Nord CE 6 и iQOO Z11 5G и назвали лучший вариант в 2026 году.

Дизайн и дисплей

Оба смартфона получили AMOLED-дисплей, защиту IP68/IP69, стереодинамики и современный дизайн с плоской рамкой. Nord CE 6 имеет 6,78-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 3600 нит, а iQOO Z11 предлагает немного большую 6,83-дюймовую AMOLED-панель, пиковую яркость 5000 нит и частоту обновления 144 Гц.

В целом iQOO Z11 имеет преимущество в яркости и мультимедийной мощности, тогда как дисплей Nord CE 6 ощущается немного сбалансированным и приятным для глаз во время длительного использования.

Производительность и аккумулятор

OnePlus Nord CE 6 и iQOO Z11 используют процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 в сочетании с графикой Adreno 810, поэтому обеспечивают примерно одинаковую производительность. Они достаточно быстрые для повседневного использования, многозадачности, скроллинга социальных сетей и игр. Однако эксперты отметили, что OnePlus Nord CE 6 более плавный тогда как iQOO Z11 имеет больший объем памяти.

Nord CE 6 оснащен аккумулятором емкостью 8000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт и обратной проводной зарядки. В свою очередь iQOO Z11 имеет батарею на 9020 мАч и более быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Камера

OnePlus Nord CE 6 получил основной сенсор 50 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS) и поддерживает запись в формате 4K с разрешением 1080p со скоростью до 120 кадров/с. В то же время iQOO Z11 имеет основную камеру МП с поддержкой OIS и большим 1/1,95-дюймовым сенсором, который немного лучше снимает в условиях слабого освещения. Оба смартфона имеют фронтальные камеры 32 МП, способные записывать видео в формате 4K.

Как отмечают эксперты, на бумаге iQOO Z11 предлагает более мощное оборудование, особенно для съемки в условиях слабого освещения. Селфи-камера iQOO также порой более четкая, хотя иногда она склоняется к агрессивной обработке. При этом Nord CE 6 в целом обеспечивает более сбалансированный и надежный опыт съемки.

Цены

Официальная цена OnePlus Nord CE 6 составляет 330 долларов, тогда как iQOO Z11 стоит около 300 долларов, в зависимости от объема оперативной памяти. По мнению экспертов, iQOO Z11 предлагает лучшее соотношение цены и качества оборудования.

Выводы

В общем OnePlus Nord CE 6 хорошо работает в каждой категории, не акцентируя внимание на одной области. Этот смартфон сочетает плавный AMOLED-дисплей, надежные камеры, большой аккумулятор и отшлифованное программное обеспечение в довольно практичном корпусе.

С другой стороны iQOO Z11 5G обещает более мощный аккумулятор, яркий дисплей, поддержку NFC и больший объем памяти, что делает его привлекательным для геймеров, активных пользователей и покупателей, ориентированных на мультимедиа. Хотя оба смартфона являются хорошими вариантами среднего класса, iQOO Z11 кажется более амбициозным.

