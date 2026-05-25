Можна не заряджати три дні: недорогий смартфон здивував під час тестування (фото)

Смартфон середнього класу Realme 16T отримав акумулятор ємністю 8000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 45 Вт.

Результатами незалежного тестування акумулятора Realme 16T поділились експерти порталу GSMArena.

Компанія Realme запевняє, що смартфон здатен забезпечувати до 3 днів автономної роботи без підзарядки, а його а блок живлення прослужить 7 років.

Realme 16T Фото: gsmarena.com

В ході випробуваня, що включало тривалі дзвінки, перегляд вебсторінок, відтворення відео та ігри, Realme 16T в середньому протримався майже 23 години. За часом автономної роботи в режимі вебперегляду Realme 16T перевершив навіть такі смартфони, як Xiaomi Poco X8 Pro Max Realme P4 Power 10001, оснащені батареями на 8500 мАг та 10001 мАг відповідно.

Realme 16T витримав майже 50 годин роботи в режимі дзвінків, майже 26 годин перегляду вебсторінок і трохи менше 25 годин відтворення відео. Як зазначають експерти, роздільна здатність дисплея 720p, безсумнівно, допомогла йому у тесті відтворення відео.

Що стосується заряджання, Realme 16T значно поступається конкурентами. Потужність зарядки 16T досягає 45 Вт, тоді як інші телефони можуть похвалитися показником від 80 Вт до 120 Вт.

Під час тестування Realme 16T зарядився до 19% за перші 15 хвилин, а до 34% — за півгодини. Щоб повністю зарядитися, акумулятору ємністю 8000 мАг знадобилося півтори години.

Ціна Realme 16T — 270 євро (близько 13 860 грн).

