Можно не заряжать три дня: недорогой смартфон удивил во время тестирования (фото)

Смартфон среднего класса Realme 16T получил аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт.

Результатами независимого тестирования аккумулятора Realme 16T поделились эксперты портала GSMArena.

Компания Realme уверяет, что смартфон способен обеспечивать до 3 дней автономной работы без подзарядки, а его а блок питания прослужит 7 лет.

Realme 16T Фото: gsmarena.com

В ходе испытания, которое включало длительные звонки, просмотр веб-страниц, воспроизведение видео и игры, Realme 16T в среднем продержался почти 23 часа. По времени автономной работы в режиме веб-просмотра Realme 16T превзошел даже такие смартфоны, как Xiaomi Poco X8 Pro Max Realme P4 Power 10001, оснащенные батареями на 8500 мАч и 10001 мАч соответственно.

Realme 16T выдержал почти 50 часов работы в режиме звонков, почти 26 часов просмотра веб-страниц и чуть менее 25 часов воспроизведения видео. Как отмечают эксперты, разрешение дисплея 720p, несомненно, помогло ему в тесте воспроизведения видео.

Что касается зарядки, Realme 16T значительно уступает конкурентам. Мощность зарядки 16T достигает 45 Вт, тогда как другие телефоны могут похвастаться показателем от 80 Вт до 120 Вт.

Во время тестирования Realme 16T зарядился до 19% за первые 15 минут, а до 34% — за полчаса. Чтобы полностью зарядиться, аккумулятору емкостью 8000 мАч понадобилось полтора часа.

Цена Realme 16T — 270 евро (около 13 860 грн).

