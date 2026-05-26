Более дешевые альтернативы флагманам: эксперт сравнил Motorola Edge 70 Pro и Poco X8 Pro (фото)

Poco X8 Pro и Motorola Edge 70 Pro относятся к сегменту высококачественных смартфонов среднего класса. Оба смартфона предлагают некоторые флагманские характеристики, такие как мощные чипсеты и AMOLED-дисплеи.

Motorola Edge 70 Pro имеет более мощные камеры и чистое программное обеспечение, тогда как Poco X8 Pro отличается лучшей производительностью и быстрой зарядкой. Подробнее эти два смартфона сравнили эксперты портала Gizmochina.

Дизайн и дисплей

Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Poco X8 Pro получил алюминиевую рамку, защиту Gorilla Glass 7i и сертификацию IP68/IP69K, что делает его прочным и практичным. Motorola Edge 70 Pro имеет более премиальный дизайн благодаря отделке из экокожи, изогнутой панели, а также более изящному ПО.

X8 Pro оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и чрезвычайно высокой поддержкой ШИМ-диммирования, комфортным для длительного просмотра видео и игр. В свою очередь Edge 70 Pro предлагает большую 6,78-дюймовую AMOLED-панель с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 5200 нит, которая обеспечивает более плавную анимацию и лучшую видимость на улице.

Производительность и аккумулятор

Poco X8 Pro Фото: Beebom Gadgets

Motorola Edge 70 Pro и Poco X8 Pro работают на процессорах MediaTek серии Dimensity 8500 в сочетании с памятью UFS 4.1, что позволяет им обеспечивать флагманскую скорость в повседневном использовании.

В то же время эксперты отметили, что Poco X8 Pro имеет лучшую оптимизацию для игр и длительных рабочих нагрузок, тогда как Edge 70 Pro больше сосредоточен на сбалансированной и стабильной производительности.

Аккумулятор и зарядка

Motorola Edge 70 Pro Фото: techadvisor.com

Как Poco X8 Pro, так и Moto Edge 70 Pro оснащены кремниево-углеродными аккумуляторами емкостью 6500 мАч. Смартфон Poco лидирует в скорости зарядки благодаря проводной зарядке мощностью 100 Вт, а Motorola предлагает проводную зарядку мощностью 90 Вт. Что касается дополнительных опций, Edge 70 Pro поддерживает обратную и беспроводную зарядку, а X8 Pro — только обратную.

Камера

Poco X8 Pro Фото: gsmarena.com

Poco X8 Pro имеет основную камеру 50 МП, сверхширокоугольный объектив 8 МП, и 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Motorola Edge 70 Pro получил более мощное оборудование в виде тройной 50-мегапиксельной камеры, которая включает перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом, а также 50-мегапиксельную камеру для селфи.

По словам экспертов, Motorola Edge 70 Pro однозначно побеждает в этой категории. При этом Poco X8 Pro остается неплохим вариантом для повседневной фотографии.

Выводы

Motorola Edge 70 Pro может похвастаться премиальным дизайном, плавным дисплеем, поддержкой беспроводной зарядки, камерой с перископическим зумом и усовершенствованным Android-интерфейсом, что делает его близким к полноценному флагману.

В свою очередь Poco X8 Pro получил такие преимущества, как зарядка мощностью 100 Вт, оптимизация для игр, прочная алюминиевая конструкция и относительно доступная цена. Он будет лучшим выбором для геймеров и пользователей, которые ищут максимальную производительность.

Цена Poco X8 Pro — около 16 205 грн.

Цена Motorola Edge 70 Pro — около 18 057 грн.

