Дешевші альтернативи флагманам: експерт порівняв Motorola Edge 70 Pro та Poco X8 Pro (фото)

Poco X8 Pro та Motorola Edge 70 Pro відносяться до сегменту високоякісних смартфонів середнього класу. Обидва смартфони пропонують деякі флагманські характеристики, як от потужні чипсети та AMOLED-дисплеї.

Motorola Edge 70 Pro має потужніші камери та чистіше програмне забезпечення, тоді як Poco X8 Pro вирізняється кращою продуктивністю та швидшою зарядкою. Детальніше ці два смартфони порівняли експерти порталу Gizmochina.

Дизайн та дисплей

Poco X8 Pro отримав алюмінієву рамку, захист Gorilla Glass 7i та сертифікацію IP68/IP69K, що робить його міцним та практичним. Motorola Edge 70 Pro має більш преміальний дизайн завдяки обробці з екошкіри, вигнутій панелі, а також більш витонченому ПЗ.

X8 Pro оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм з підтримкою Dolby Vision, HDR10+ та надзвичайно високою підтримкою ШІМ-діммування, комфортним для тривалого перегляду відео та ігор. Своєю чергою Edge 70 Pro пропонує більшу 6,78-дюймову AMOLED-панель із частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю 5200 ніт, яка забезпечує плавнішу анімацію та кращу видимість на вулиці.

Продуктивність та акумулятор

Motorola Edge 70 Pro та Poco X8 Pro працюють на процесорах MediaTek серії Dimensity 8500 у поєднанні з пам'яттю UFS 4.1, що дозволяє їм забезпечувати флагманську швидкість у повсякденному використанні.

Водночас експерти зауважили, що Poco X8 Pro має кращу оптимізацію для ігор та тривалих робочих навантажень, тоді як Edge 70 Pro більше зосереджений на збалансованій та стабільній продуктивності.

Акумулятор та зарядка

Як Poco X8 Pro, так і Moto Edge 70 Pro оснащені кремнієво-вуглецевими акумуляторами ємністю 6500 мАг. Смартфон Poco лідирує у швидкості заряджання завдяки дротовій зарядці потужністю 100 Вт, а Motorola пропонує дротову зарядку потужністю 90 Вт. Що стосується додаткових опцій, Edge 70 Pro підтримує зворотну та бездоротову зарядку, а X8 Pro — лише зворотну.

Камера

Poco X8 Pro має основну камеру 50 МП, надширококутний об'єктив 8 МП, та 20-мегапіксельну фронтальну камеру. Motorola Edge 70 Pro отримав потужніше обладнання у вигляді потрійної 50-мегапіксельної камери, яка включає перископічний телеоб'єктив із 3,5-кратним оптичним зумом, а також 50-мегапіксельну камеру для селфі.

За словами експертів, Motorola Edge 70 Pro однозначно перемагає у цій категорії. При цьому Poco X8 Pro залишається непоганим варіантом для повсякденної фотографії.

Висновки

Motorola Edge 70 Pro може похвалитися преміальним дизайном, плавним дисплеєм, підтримкою бездротової зарядки, камерою з перископічним зумом та вдосконаленим Android-інтерфейсом, що робить його близьком до повноцінного флагмана.

Своєю чергою Poco X8 Pro отримав такі переваги, як зарядка потужністю 100 Вт, оптимізація для ігор, міцна алюмінієва конструкція та відносно доступна ціна. Він буде кращим вибором для геймерів та користувачів, які шукають максимальну продуктивність.

Ціна Poco X8 Pro — близько 16 205 грн.

Ціна Motorola Edge 70 Pro — близько 18 057 грн.

