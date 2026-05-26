Бюджетний флагман з потужною камерою: новинка Xiaomi розсекречена до анонсу (фото)

Компанія Xiaomi готується представити субфлагманський смартфон Xiaomi 17T Pro, який займає займає проміжну ланку між преміальними та бюджетними моделями.

Серія смартфонів Xiaomi 17T офіційно вийде 28 травня 2026 року. Деякі ключові характеристики Xiaomi 17T Pro бренд розкрив у соцмережі X.

Повідомляється, що Xiaomi 17T Pro оснащений кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 7000 мАг. Компанія наголосила, що це найбільший акумулятор, який їй доводилося створювати для світових ринків.

Xiaomi 17T Pro Фото: winfuture.de

За даними Xiaomi, майбутній смартфон може забезпечити до 9,5 годин безперервного відеозапису на одному заряді. Характеристики заряджання телефону наразі не оприлюднені.

Важливо

Дешевші альтернативи флагманам: експерт порівняв Motorola Edge 70 Pro та Poco X8 Pro (фото)

Xiaomi також підтвердила, що Xiaomi 17T Pro буде працювати на чипсеті MediaTek Dimensity 9500, здатному забезпечувати миттєву реакцію на телеоб'єктивах у реальному часі, безперебійну серійну зйомку та природній вигляд портретів, не залежно від того, наскільки швидко змінюється момент.

Відео дня

Більш ранні витоки вказують на те, що Xiaomi 17T Pro буде оснащений 50-мегапіксельним основним сенсором Light Fusion 950, 50-мегапіксельним телеоб'єктивом з 5-кратним оптичним зумом, 12-мегапіксельним надширококутним модулем та 32-мегапіксельною фронтальною камерою.

Очікувана ціна Xiaomi 17T Pro — від 999 євро (близько 51521 грн).

Нагадаємо, Honor представила смартфон Honor 600 Super Edition з хорошим співвідношенням ціни та якості.

Фокус також повідомляв, що Lenovo представила ігровий смартфон Legion Y70 (2026) з потужним чипом та ємною батареєю.