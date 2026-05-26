Смартфон Honor с Dimensity 7100 и батареей на 6520 мАч : чем он порадует покупателей (фото)

Серия Honor 600 расширяется за пределы уже анонсированных Honor 600 и 600 Pro. Компания Honor незаметно выпустила Honor 600e в качестве более доступного варианта.

Международная и китайская версии смартфонов Honor 600 и 600 Pro уже поступили в продажу. Теперь же на официальном сайте производителя стал доступен телефон Honor 600e. Он имеет схожий дизайн и многие характеристики экрана более дорогих моделей, но отличается более скромным аппаратным обеспечением для снижения цены, пишет GSM Arena.

Компания Honor незаметно разместила информацию о Honor 600e на своем официальном сайте. Он работает на процессоре Dimensity 7100 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Других вариантов конфигурации на сайте нет.

Honor 600e оснащен 6,6-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1200 x 2600. Honor заявляет, что экран может достигать пиковой яркости до 6500 нит. Этот экран по характеристикам похож на тот, что используется в моделях Honor 600 и 600 Pro.

На задней панели телефона расположена двойная камера: 108-мегапиксельный основной сенсор с диафрагмой f/1.75 и 5-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/2.2. На передней панели размещена 16-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.45.

В качестве источника питания используется батарея емкостью 6520 мАч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт.

Устройство поставляется с предустановленной оболочкой MagicOS 10 на базе Android 16, что соответствует программному обеспечению более дорогих моделей серии Honor 600.

Другие особенности Honor 600e включают защиту от пыли и воды по стандарту IP66, поддержку NFC, стереодинамики и дополнительную аппаратную кнопку, аналогичную той, что есть в стандартной и Pro-версиях.

Honor 600e представлен в трех цветах: Velvet Gray, Desert Gold и Vital Green. Единственная представленная версия с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти стоит 505 евро.

Вероятно, после выхода устройства на мировой рынок появятся и другие варианты конфигурации Honor 600e.

Напоминаем, что по сравнению с базовым Honor 600, версия Super Edition получила более узкий модуль камеры, подобный iPhone Air. Еще одним существенным обновлением стала большая емкость батареи — 8600 мАч.

