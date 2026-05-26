Батарея 7000 мАч, AMOLED и камера 200 Мп: представлены два мощных смартфона Oppo (фото)

В Китае дебютировала серия Oppo Reno 16. На данный момент линейка включает модели Reno 16 и Reno 16 Pro. Оба телефона оснащены тройной задней камерой с основным 200-мегапиксельным объективом и процессором MediaTek Dimensity.

Компания Oppo выпустила смартфоны Reno 16 и Reno 16 Pro. Новая серия Reno получила хорошие OLED-экраны, тройную основную камеру, емкие аккумуляторы и чипсеты MediaTek Dimensity. Хотя основная камера у обоих телефонов одинакова, другие характеристики различаются. Оба смартфона в настоящее время доступны пока только Китае. Ожидается, что Oppo представит серию Reno 16 на мировых рынках в июне или июле этого года, пишет Gizmochina.

Oppo Reno 16 Фото: Oppo

Oppo Reno 16 и Oppo Reno 16 Pro: технические характеристики

Смартфон Oppo Reno 16 оснащен 6,32-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2640×1216 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3600 нит. Reno 16 работает на чипсете MediaTek Dimensity 8550 SUPER, а также имеет батарею емкостью 6700 мАч и быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Відео дня

Oppo Reno 16 Фото: Oppo

Reno 16 Pro получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772×1272 пикселей, частотой обновления 120 Гц. Этот смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity 9500s и имеет более мощную батарею емкостью 7000 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 80 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.

Oppo Reno 16 Pro Фото: Oppo

Оба смартфона оснащены одинаковой основной камерой. Устройства имеют основную 200-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом также с оптической стабилизацией и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. На передней панели Oppo Reno 16 и Oppo Reno 16 Pro размещена 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом.

Оба телефона поддерживают две SIM-карты с поддержкой 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C, стереодинамики, встроенные в экран сканеры отпечатков пальцев, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Примечательно, что Oppo Reno16 Pro поддерживает Wi-Fi 7, в то время как Oppo Reno16 только Wi-Fi 6.

Oppo Reno 16 Pro Фото: Oppo

Oppo Reno 16 и Oppo Reno 16 Pro: цена

Цена Oppo Reno 16 начинается от 515 долларов за модель в конфигурации 12 ГБ/256 ГБ. Также доступны модели с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти по цене 590 долларов США, 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти за 575 долларов и 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти за 635 долларов. Цена топовой модели с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти составляет 720 долларов.

Цена Oppo Reno 16 Pro начинается от 660 долларов за версию 12 ГБ/256 ГБ. Модели с конфигурацией 12 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ стоят 720 долларов и 780 долларов соответственно.

Оба смартфона в настоящее время доступны пока только Китае. Ожидается, что Oppo представит серию Reno 16 на мировых рынках в июне или июле 2026 года.

Как уже писал Фокус, в сети появилась дата выхода и характеристики бюджетного смартфона Redmi 17 5G с батареей на 7000 мАч.

Напоминаем, что компания Honor представила новый смартфон Honor 600 Super Edition, который позиционируется как устройство с хорошим соотношением цены и функционала.