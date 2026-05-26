Ультрабюджетный смартфон Redmi 17 5G с батареей на 7000 мАч: дата выхода и параметры (фото)

Инсайдеры сообщили, что Redmi 17 предположительно будет представлен в июне. Учитывая предполагаемую цену, устройстов будет иметь очень хорошую батарею.

В сети появилась предполагаемая дата запуска и технические характеристики Redmi 17 5G – очень бюджетного смартфона от суббренда Xiaomi, пишет Gizmochina.

Официальная дата запуска Redmi 17 5G не подтверждена, но инсайдеры сообщают, что смартфон будет представлен 18 июня.

По слухам, он будет оснащен LCD-экраном с поддержкой высокой частоты обновления. Возможно, Redmi 17 5G будет иметь 6,9-дюймовый с частотой обновления 144 Гц, как и Redmi 15.

Предполагается, что устройство будет работать на процессоре Snapdragon 4 Gen 4.

Как и последние смартфоны Redmi, Redmi 17, как ожидается, будет поставляться с оболочкой HyperOS на базе Android 16.

Redmi 15A Фото: Xiaomi

Смартфон может иметь 50-мегапиксельную основою камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Также предполагается, что Redmi 17 будет оснащен мощной батареей емкостью более 7000 мАч, хотя неизвестно будет ли быстрая зарядка.

По слухам, Redmi 17 5G может стоить в районе 150 долларов.

