Бюджетный смартфон с емким аккумулятором: представлен Redmi 15A (фото)

Бренд Redmi пополнил доступную серию смартфонов моделью 15A. Аппарат предлагает мощную батарею в сочетании с крупным дисплеем.

Redmi 15A во многом повторяет ранее представленный Poco C85x, пишет GSMArena.

За производительность смартфона отвечает процессор Unisoc T8300. Аппаратная платформа работает в связке с 4 или 8 ГБ оперативной памяти накопителем на 64 либо 128 ГБ. Объем хранилища можно расширить с помощью карты microSD. Лицевую панель занимает 6,9-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, пиковая яркость которого достигает 810 нит. За автономность отвечает массивный аккумулятор емкостью 6300 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 15 Вт и реверсивную зарядку на 7,5 Вт.

На задней панели расположен модуль основной камеры с разрешением 32 мегапикселя, дополненный вспомогательным датчиком, точные характеристики которого производитель не раскрывает. Для видеозвонков и селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп.

Дизайн и особенности Redmi 15A Фото: Xiaomi

Корпус телефона защищен от пыли и брызг воды по стандарту IP52. В наличии боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм разъем для наушников и слот для двух SIM-карт. Из коробки Redmi 15A работает под управлением ОС Android 16 с интерфейсом Xiaomi HyperOS 3.0. Производитель заявляет четыре года обновлений системы и шесть лет поддержки патчами безопасности. Модель доступна в синем (Awesome Blue), фиолетовом (Amaze Purple) и черном (Ace Black) цветах.

Стоимость базовой комплектации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти составляет 137 долларов. Версия на 4/128 ГБ оценена в 153 доллара, а вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ накопителя обойдется в $174. Открытые продажи стартуют 3 апреля.

