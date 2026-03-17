Народные хиты Xiaomi: представлены Poco X8 и X8 Pro Max с емкими батареями до 8500 мАч
Бренд Poco презентовал серию смартфонов X8 Pro на международных рынках. Новинки предлагают флагманскую производительность, яркие экраны и очень емкие аккумуляторы.
Впервые в X-линейке появилась модель с приставкой Pro Max, которая выделяется передовыми спецификациями, пишет GadgetMatch.
Poco X8 Pro Max
Старшая модель базируется на 3-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 9500s. По заявлениям производителя, этот чип выдает более 3 миллионов баллов в бенчмарке AnTuTu. Быстродействие обеспечивают скоростная оперативная память LPDDR5X (до 9600 Мбит/с) и накопитель UFS 4.1.
Главной особенностью стала рекордная для бренда АКБ емкостью 8500 мАч. Компания гарантирует до двух дней активной эксплуатации и сохранение 80% емкости после 1600 циклов зарядки (около шести лет работы). Смартфон поддерживает быструю зарядку на 100 Вт и реверсивную отдачу энергии по кабелю мощностью 27 Вт.
Гаджет оснащен крупным 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и пиковой яркостью до 3500 нит. Корпус получил металлическую рамку, заднюю панель из стекловолокна и максимальный уровень защиты от воды и пыли (IP66, IP68, IP69, IP69K). За съемку отвечает 50-Мп главный фотосенсор Light Fusion 600 с расширенным динамическим диапазоном, дополненный 8-Мп сверхшириком и 20-Мп фронталкой. Возле блока камер размещена динамическая RGB-подсветка для уведомлений.
Poco X8 Pro
Pro-версия построена на 4-нанометровом чипе MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Производительность процессора выросла на 15,8%, а графики — на 25% по сравнению с предшественником. Для стабильного фреймрейта в играх обе модели поддерживают систему оптимизации WildBoost и аппаратную трассировку лучей.
Смартфон получил более компактный 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей (1.5K, 3500 нит) с защитным стеклом Gorilla Glass 7i и оптическим сканером отпечатков. Внутри установлена кремниево-углеродная батарея на 6500 мАч, поддерживающая те же мощности зарядки (100 Вт прямая и 27 Вт реверсивная). Корпус имеет влагозащиту по стандарту IP68. Основная камера использует 50-Мп сенсор Sony IMX882 с оптической стабилизацией.
Оба аппарата работают под управлением оболочки Xiaomi HyperOS 3 с интеграцией ИИ Google Gemini. Телефоны поддерживают звонки без сотовой сети (Xiaomi Offline Communication), а модель Pro Max дополнительно оснащена eSIM.
Также Poco представила лимитированную версию X8 Pro Iron Man Edition. Смартфон в черно-золотой расцветке получил дизайн с эстетическими особенностями костюма из "Железного человека" и уникальное оформление интерфейса.
- Цена Poco X8 Pro стартует от 329 долларов.
- Цена Poco X8 Pro Max начинается от 399 долларов.
Ранее сообщалось, что эти смартфоны Xiaomi скоро получат обновление. Xiaomi завершила бета-тестирование прошивки HyperOS 3.1 и опубликовала график развертывания обновления. Апдейт начнут рассылать в марте, а в ближайшие месяцы он станет доступен для десятков смартфонов и планшетов бренда.
